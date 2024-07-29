「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

▲裸奔(LLCC外露)小低壓97W正在門口，今天就會進來。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，裸奔小低壓97W正在門口，今（29日）就會進來，雖然如預期發展不起來，但今、明天台灣附近大氣不穩定，有局部午後大雷雨出現機會。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海無明顯熱帶擾動發展的跡象，暫無颱風發展。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，裸奔（LLCC外露）小低壓97W正在門口，今天就會進來，雖然它如預期發展不起來，不過今、明兩天台灣附近大氣不穩定，尤其白天配合熱力作用，熱對流發展較為旺盛，有局部午後大雷雨出現機會。

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他說，周三之後的午後雷雨會逐漸往山區縮減，整體降雨減少，溫度還是很熱，提醒大家注意。除了這個小東西外，本周應該沒有其他的熱帶擾動會接近，海面上也暫時比較平靜，後續的發展就繼續觀察。

▲低壓擾動97W沒發展起來，不會生成為颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，目前低壓擾動97W沒什麼發展，不會生成颱風，但雲系通過台灣附近，水氣增多，東南部、花蓮、台東、恆春半島會下雨。未來10天菲律賓東方外海無明顯熱帶擾動發展之跡象。

至於未來10天天氣，賈新興指出，今天至後天午後西北雨明顯，明日午後桃園以南有局部短暫陣雨。後天在西半部午後有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

▲未來降雨趨勢預測。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

他表示，8月1日清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。深夜至2日清晨，高屏沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

賈新興說，8月3日至4日，午後苗栗以南有零星短暫雨。8月5日，午後台中以南有零星短暫雨。8月6日至7日，午後苗栗以南有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。