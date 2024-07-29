韌性台灣強化義消科技化訓練與裝備中程計畫　南消辦輔導訪視會議

▲內政部消防署29日上午10時許，在台南市消防局3樓會議室，辦理「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」訪視輔導會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署29日上午10時許，在台南市消防局3樓會議室，辦理「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」訪視輔導會，該計畫由消防署提供經費補助、輔導諮詢等事項，協助各地方政府改善義消組織整體發展環境，並強化資訊與科技應用能力，以利地方義消組織因應時代變遷需求且永續發展。

計畫輔導訪視會議由消防署馮副署長俊逸及消防局楊宗林副局長聯合主持，與會的有專諮委員前宜蘭縣消防局長張勝雄、義消總隊蘇文宗副總隊長、計畫協力團隊、台南市消防局各機能型義消團隊代表等。

首先由台南市消防局業務科簡報說明消防局在義消人力招募、訓練及裝備器材採購進度，有關計畫推動內容如下：1、多元化專業人才招募及訓練，藉由辦理2期機能型義消專業訓練及既有機能型義消進階訓練提升義消面對多元化災害之應變能力。2。強化科技及資訊之運用，透過災害現場通訊、後勤管理及無人機管制之建置，強化科技資訊傳遞救災通訊系統的串聯與整合，提升救災效率。3、義消所需特殊裝備增購與維護，協助2期機能型義消所需之裝備與器材，並依實際需求增購、汰換現有救災義消、既有機能型義消之裝備器材。4、展現義消在重大災害及衝突事件的勤務角色：添購個人急救包（止血帶），並鼓勵義消學習基本救命術，以強化義消急救量能，展現重大災害自助及互助之能力。

會議中並展示中程計畫採購之救災裝備，及第2期新購之個人急救包等，並介紹多元專業人才招募新創成果：建立優質性別平等工作環境，打破性別刻板印象使多元人才的價值獲得充分發揮。

市長黃偉哲表示，義勇消防人員機動性強，能在第一時間聞聲救人並協助消防局各項救災救護勤務，透過中央與地方的合力使民力運用能發揮最大功能，竟而建構出大台南安全防護網。

消防局局長李明峯表示：協勤民力是防救災工作的重要力量，藉由中央的訪視與地方的意見交流，逐步充實民力各項防救災裝備，大幅提升協勤量能與救災能力，面對氣候變遷及災害型態的轉變，民力的運用將能大大保護民眾安全。