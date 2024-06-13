世新學生賦予數據商業價值　AI數據分析師競賽結果出爐

▲ 世新大學學生一一化身AI數據分析師，為企業找出拓展客戶的解決方案。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為加速AI的普及化、落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，第二屆世新大學管理學院AI數據分析師競賽於12日舉辦決賽暨頒獎典禮，共有12組跨系所團隊入選決賽，最終由觀光學系大三學生楊葵君、翁梓峻、謝雅惠3位同學獲得第一名。為鼓勵學生多元面向的優秀表現，今年也新增最佳簡報、最佳數據分析與最佳行銷等獎項，分別由資管系、企管系、觀光系組別獲得。

由世新大學產學合作企業「美商行動貝果（MoBagel）」協辦，於3年前（2021）就與世新企管系合作「創新管理課程」，導入Decanter AI引擎，讓非程式背景學生可以更容易運用AI技術解決問題。此次競賽採用美國加州大學爾灣分校機器學習庫的「伊朗電信顧客流失率資料集」，要求參賽者化身AI數據分析師，為企業找出拓展客戶的解決方案，賦予數據商業價值，達到整合行銷的目標。

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▲ 第二屆世新大學管理學院AI數據分析師競賽第一名由觀光系大三學生組別奪下。

世新大學副校長兼管理學院院長廖鴻圖表示，管理學院持續擴展AI人工智慧教育領域的應用與活動，成功領銜「數據智能結合各專業」辦學特色，透過產學合作企業行動貝果的支持，強化了各系學生的數據分析能力及就業競爭力。人工智慧科技運用於日常商業決策愈來愈廣泛，資料科學人才需求也不斷提升，行動貝果所研發的Decanter AI自動化機器學習平台，可以用上百個機器學習演算法幫助分析師讓數據覺醒，作為AI企業決策的核心依據。

擔任競賽主持人的世新企管系主任王美雅指出，由企管系、資管系、觀光系、管理學院與世新大學大數據暨智慧企業研究中心主辦的競賽，促進世新學生培養AI引擎概念、大數據分析與跨域競爭力，感謝華碩電腦資料分析師張耿郡在賽前為學生指導練習，以及行動貝果專案經理吳孟軒為此次競賽擔任評審，一同給予學生珍貴意見與講評，成功讓世新人才AI賦能加身，對未來求職加分。

▲ 世新大學管理學院AI數據分析師競賽，第二屆有12組跨系團隊入選決賽。