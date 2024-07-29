【廣編】漫畫小說全新品牌MOJOIN漫博登場　人氣作者謝東霖、日下棗現身力挺

▲MOJOIN《肥羊重生後：無慾·無敵》見面會盛況空前，粉絲力爆棚。

圖、文／MOJOIN提供

橘子集團旗下漫畫、小說品牌「MOJOIN」積極孵育原創內容，攜手跨域IP，翻玩有趣故事。近日前進台灣最大動漫盛事「2024漫畫博覽會」，攜旗下原創漫畫、小說作品一同參展，打造超吸睛裝置。平台連載作者謝東霖、日下棗、子詡到場支持，拍照打卡玩翻天，現場也分享許多創作趣事。霹靂IP改編漫畫《肥羊重生後：無慾·無敵》打造全方位體驗，於MOJOIN攤位現場展出人氣戲偶談無慾、凜雪鴉外，也策畫系列coser舞台活動與粉絲同歡，引爆漫博現場！

MOJOIN首度插旗漫博，不僅佈置《三個不結婚的女人》雜誌風裝置，《妖怪五星好評》、《叛逆玩家》等作品金句拍照區也是必拍打卡點。攤位現場更提供閱讀服務，BL、溫馨療癒、台灣原創等系列，讓粉絲輕鬆暢讀。漫博首兩日，MOJOIN連載作者謝東霖、日下棗、子詡驚喜現身展區，感受網站全新閱讀體驗，並簽名互動、拍照打卡，展現極高親和力。其中，甫推出《妖怪五星好評》的謝東霖第一次登場漫博，特別與粉絲推薦以咖啡廳為背景的新作，笑說「因為喜歡香味及咖啡館的氛圍，所以才會選這個場所當作品的舞台。」他也表示這部喜劇作品有搞笑、有反差，希望粉絲能來漫博，拍得開心、看得開心。

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MOJOIN不斷嘗試翻玩跨域內容，今年初與霹靂國際多媒體聯手合作推出《肥羊重生後：無慾·無敵》彩色條漫，目前已經累積近10萬閱讀數。漫博期間，MOJOIN打造《肥羊重生後：無慾·無敵》拍照裝置，且公開《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 4》上線合作消息，展出談無慾和凜雪鴉戲偶。今7/29（一）至漫博MOJOIN攤位，按讚追蹤拍照打卡就可以拿IP香氛片。