2024台灣文博會跟著貓走就對了！　漫畫、文創兩大校區主視覺開箱

▲台灣文化創意博覽會首度移師至台南舉辦，以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」到「文創校區」等三大核心展區，呼應「台南作為台灣歷史教室」核心理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣文化創意博覽會首度移師至台南舉辦，此次台南市將以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」到「文創校區」等三大核心展區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，整座台南城市都將化身成為無邊界的大型學校，呼應「台南作為台灣歷史教室」核心理念。

「漫畫校區」位於西竹圍之丘文創園區，預計規劃一系列以「台漫」為元素的活動。本次主視覺更由金漫獎得主小島操刀設計，採手繪方式，結合地圖、時鐘、海洋及16世紀以來各種台灣的象徵元素，包括梅花鹿、船、槍砲、火車、日式建築、多元族群、電路板等，展現台灣多元文化面貌以及歷史痕跡，也喻示著台灣漫畫在豐富多線的文化脈絡之下，亦發展出相當多采多姿的面貌。

「文創校區」位於藍晒圖文創園區，以探索海島台灣的文化與 IP 產業為核心，規劃一系列文創盛事。本次主視覺以「符碼轉化、元素裂變、多元交會」為概念，將熱情澎湃的台南以渾圓意象呈現，象徵鬆勢生活的海島，視覺符碼隱藏於標準字島中央，隱藏著在地文創產業的符碼組成的萬花筒，三個文化符碼搭配五種台南本地標準色；十字加號取自工藝金屬材質閃耀，代表著「文化疊加」，在源遠累積中找到屬於台灣的文化；膨脹乘號代表台南許多巷弄路口，每個轉角都會有不經意的新發現，意味著「交成擴張」成複雜多元的文化。

台南市文化局表示，台灣文化創意博覽會首度移師至台南舉辦，由文化部主辦，台南市政府合辦，本次將由可愛的「巷仔Niau」作為引路擔當，成為每一位來到台南並參與台灣文博會的旅客，旅途中的最佳夥伴。有「巷仔Niau」的陪伴，不論「漫畫校區」或「文創校區」都有牠的蹤影，快跟著「貓」走，一起穿梭於各展區之間!更多台灣文博會活動訊息，請上文博會官網、台南400官網與文創plus官網及臉書查詢。



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