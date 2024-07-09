「貓虎一家親」專欄作家游建國　屏基「幸福可以很簡單」漫畫展

▲屏東基督教醫院門診一樓藝文走廊舉辦「幸福可以很簡單」漫畫展 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作的「幸福可以很簡單」漫畫展，展出23幅以夫妻相處、親子教育為題的漫畫作品，讓患者能在候診時欣賞，領略婚姻家庭經營之道，打造更有溫度的醫療環境，展期至8月底止。

游建國從小就愛畫畫，課本、作業上都是塗鴉。上小學時因為討厭寫日記，就改成漫畫日記，結果變成了終身嗜好。僑居美國期間投入婚姻家庭輔導及心理諮商工作，完成EFT三級專業諮商課程及多項專項心理培訓，為北美&亞洲EFT情緒取向療法協會終身會員，並取得中國國家最高一級心理諮詢師認證、婚姻家庭諮詢師認證。

工作之餘，他受邀在使者雜誌、加州洛杉磯山行報、角聲號角月報、世界日報（聯合報北美版）週日時事版、台灣宇宙光雜誌、信望愛全球資訊網（貓虎家族）等報章雜誌網站，以文章搭配漫畫的形式發表經營家庭婚姻的觀點，開闢「貓虎一家親」專欄，以貓與虎代表男女間之大不同，需要學習如何接納彼此與互動，才能經營出美好的夫妻關係。這次展出的畫作就是選自游董事長過去文章中的插畫。

游董事長表示將漫畫展主題定為「幸福可以很簡單」，想要傳達的訊息是每個人對未來都會有「期望」，然而我們卻永遠只能活在「現實」之中。期望與現實之間有著一定的差距的，而決定兩者距離遠近的一個東西叫做「愛的能力」，而「能力」是需要學習與培養的，當我們都培養出「愛的能力」時，它越強，人際關係之間的距離自然就會變短，孤單的感受就會轉變成了安全與親密。

目前游建國董事長也以自身心理諮商專業及30多年的家庭輔導經驗，在屏基開闢員工關懷園地群組及信箱，開放員工提問及分享個人成長、交友戀愛、夫妻、親子關係，協助員工經營婚姻與培養和諧的親子關係。

這次展出的畫作收藏收入，游建國董事長將全數捐出做為屏基醫療發展經費基金。