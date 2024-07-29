嘉市議員遇2度假車禍設局！遭棍打、辣椒水狂噴　4惡煞下場曝

▲嘉義市議員林煒軒2度遇襲，4名惡煞遭判刑 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市議員林煒軒因不明原因2度遇襲，先在去年11月遭人故意衝撞，又在今年1月28日與李姓助理跑行程途中，被用辣椒水、甩棍攻擊成傷，檢方偵結後將4名惡煞起訴。日前嘉義地院判決出爐，郭姓主嫌依傷害罪判處1年6月，江、吳、楊各處5月至10月等刑期。

判決指出，郭男去年10月26日找來江男，約妥製造假車禍使林煒軒受傷，由郭提供車輛，並告知林的車牌、會出現的地點。11月1日，江見林騎車外出遂一路尾隨，同時回報郭，並在同日下午開車追撞林，使林左手、左腳受傷，當時林以為是江開車不慎肇事，便未提告。

渠料，郭男竟計畫2次教訓，在今年1月23日至27日期間，找來吳、楊等共犯，多次南下勘查路線。28日上午，吳開車載著楊在嘉義市議會會館附近，見李姓助理載著林，旋即尾隨，行經世賢路二段地下道時刻意追撞，待2人下車查看時，吳、楊竟持甩棍與辣椒水攻擊，造成林受有後頸化學性灼傷、雙下肢挫傷、右手腕擦傷、左掌挫傷之傷害，李受有臉部化學性灼傷、雙下肢及背部挫傷。

▲林煒軒四肢都有紅腫挫傷。



案經檢方偵結，依傷害、強制罪嫌將郭等4人起訴；江男父親因得知兒子涉案，電話通知兒子手機關機避免警方追查，也被依使犯人隱蔽罪起訴，並判處拘役20日、緩刑2年。

法官訊問時，郭男供稱因林害其議長選舉賭博輸錢，然該動機顯不足讓其一而再地想傷害林，且於警詢、偵查中均否認犯行，於本院訊問後始坦承犯行，依3個共同犯傷害罪，合併執行1年6月有期徒刑；江坦承犯罪，考量已與林調解成立並賠償完畢，處5月有期徒刑、得易科罰金；吳改口認罪、楊始終不認罪，同樣判處10月有期徒刑。可上訴。

針對判決結果，林煒軒表示「尊重司法的判決，不過這也凸顯傷害罪在台灣是輕罪，未來有司法改革的必要性。感謝這段期間檢警的認真辦案、社會的關心，煒軒也會秉持初衷，繼續為鄉親打拼。」

▲吳、楊毆打林、李2人後遭逮捕，法院裁定羈押禁見。