朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

▲示意圖，與本文無關。（圖／PAKUTASO）

記者鄺郁庭／綜合報導

妹子引以為傲的「胸器」，竟被男友嫌棄！一位女網友表示，她一直以來都對自己的身材很滿意，尤其是大胸部，卻沒想到男友某天卻很嚴肅地說，覺得她的胸部太大，「每次看到都覺得很不自然，甚至有點噁心」，還建議她去做縮胸手術，令她超震驚，「難道是我不夠好嗎？還是這段感情本身就有問題？」引發話題。

這位女網友在Dcard發文「奶太大了被分手」，她一直以來都對自己的身材還算滿意，特別自豪胸部大，是會被朋友開玩笑喊「胸器」的程度，「但是，你們絕對想不到，我的男朋友竟然覺得我的胸部太大，讓他感到噁心！」

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她透露，有天兩人回家後，男友突然嚴肅地對她說，有件事一直想說但不好意思開口，「他說，他覺得我的胸部太大，每次看到都覺得很不自然，甚至有點噁心。」原PO瞬間超級震驚，「這可是我引以為傲的部分！竟然在他眼裡成了缺點？」

更崩潰的是，男友還跟她說，其實更喜歡纖細的女生，纖細身材才是心中理想型，並建議她去做縮胸手術。這令原PO傻了，「我真的無法理解！平時看Dcard上有那麼多男生羨慕有大胸部的女友，怎麼輪到我這裡就變成了問題？」納悶是不是自己不夠好，還在文末加上hashtag直呼「#自尊心受挫」。

貼文一出，其他人紛紛留言安慰，「他只是前男友而已，不是老公，不要為了一棵樹，放棄整個森林」、「想分手，任何事都是理由」、「把他踹了，妳還是最美的！」「眼光不同而已，請不要因此沒自信」、「妳沒錯，可以不喜歡，也可以討厭，但請不要去招惹人家啊！」