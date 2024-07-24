　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

▲▼麥當勞珍珠奶茶冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可以嚐鮮了！人氣速食品牌「麥當勞」夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」今（24）日開賣，選用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋，再放進香酥卡滋脆片、Q彈珍珠增添口感，神還原珍奶的罪惡滋味，即日起限時42天開吃。

▲▼麥當勞珍珠奶茶冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲珍奶冰炫風的珍珠Q彈好吃。

麥當勞打造全新「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，即日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。

▲▼必勝客推「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出「五環芝心圈」應援國際賽事。（圖／業者提供，下同）

另外，為迎接4年一次的奧運賽事，必勝客打造超狂「五環芝心圈」應援，選用獨門芝心餅皮為基底，一口氣網羅5種顏色、口味比薩，單點每個499元。其中「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆美式臘腸，濃郁肉香結合香脆口感，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色法式馬卡龍組成，酥脆外殼帶有些許微甜滋味，有著永遠的NO.1寓意。

「勝綠高香菜」選用讓人又愛又恨的香菜為主角搭配燻雞絲，大吃一口、勝率在手；「黑皮芝麻奶蓋」滿布香甜又綿密的芝麻奶蓋醬，期許選手有如黑馬般突破重圍取得佳績；「好輝黃薯金幣」則鋪滿香酥薯金幣，預演奪金的光輝時刻。

▲▼必勝客推「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供）

▲加碼吃真的可以咬的「超桔金牌比薩」。

加碼推出真的可以咬的「超桔金牌比薩」，選用象徵大吉大利的桔瓣結合金黃色香濃起司交織而成，要祝福選手們能夠締造一「桔」棒的傳奇戰績，單點99元。

2款餐點即日起至7月29日搶先於PK APP開放會員購買，同步推出「必勝五環奪金饗宴」，一次就能吃到五環芝心圈+超桔金牌比薩，售價555元；7月30日起則於官網與全門市開賣，數量有限、售完為止。

【你可能也想看】

►拿坡里「披薩、炸雞下殺199元」只有2周！名字中1字加碼喝1元飲料
►麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1
►超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／旗津淹水了！半顆輪胎高　民眾涉水買菜
颱風假「快檢查家中5處！」　台電示警了
快訊／台中颱風假91人上山下海！　盧秀燕撂重話：不要白目
凱米進逼！全台「最悲情加油站」急裝防水門　只求保住1設施
「颱風假真的這麼爽？」　小時候災難他一輩子忘不了
凱米「下半天達顛峰」恐成強颱！　1壞消息注意了
凱米來亂！歌詩達郵輪3度改行程　上千旅客佔大廳怒吼：退錢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

麥當勞「珍奶冰炫風」口感曝光！珍珠超Q、冰淇淋炸出濃茶香

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

到日本用全支付回饋25%！匯率顯示超貼心　台人消費每周成長30%

環保集點第100萬會員誕生！東森購物網響應淨零綠生活成效斐然

Johnnie Walker黑牌「So Black調飲」揪高爾宣OSN撞出潮黑態度！檸檬蜂蜜氣泡組合懂就JOHN喝

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃！香草烤半雞、雞肉起司塔都有

凱米防颱備貨一次看！超市超商「颱風專區」　泡麵、民生品買1送1

麥當勞「珍奶冰炫風」口感曝光！珍珠超Q、冰淇淋炸出濃茶香

凱米颱風強勢襲台　卓榮泰：未來24小時是非常險峻挑戰

快訊／凱米撲台+天文大潮！高雄旗津海水倒灌　水淹半顆輪胎高

中國「涼席」熱銷到法國！　電商7月銷量較上月大漲288%

預期凱米颱風將帶來豐沛雨量　石門水庫調節性放水

汐止人注意！吉林街水門封閉　警提醒用路人提早改道

民調／賴清德上任2月滿意度過半52.9%　破四成民眾滿意卓榮泰表現

凱米襲台！台中和平停班課7孕婦連夜撤離　3人留山區

中共三中全會閉幕　國台辦：轉為推進對台工作強大力量

FIFTYFIFTY「3新成員名單」瘋傳！　網超期待：2選秀出身＋唱歌YTR

凱米「交通異動懶人包」！高鐵午後改開自由座列車　462架班機取消

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

消費熱門新聞

21風味館「6大夯品買1送1」限時吃

全家推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」　新口感調酒咖啡登場

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

麥當勞珍珠奶茶冰炫風口感曝光

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

全台唯一「躲颱風超商」啟動撤離　萊爾富三重美堤店下午撤出堤防

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」優惠超殺！

全支付進軍日本回饋25%！匯率顯示超貼心

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

肯德基開賣「2大應援神器」！

父親節就靠「4大實用好物」擄獲老爸老公的心

精神不足每天都好累？補充鷄精「肌肽」成份超給力

限時5天！7-11咖啡買1送1　滿額最高現折550元

更多熱門

相關新聞

美食展8/2登場　6大亮點搶先看

美食展8/2登場　6大亮點搶先看

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會規劃金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人等4大展區，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推介美食、五星飯店餐券及產地直送的新鮮食材，呈現台灣多元豐富的飲食文化，民眾可一站品嘗全台好滋味。

陸女在麥當勞用餐遭「老鼠鑽褲管」

陸女在麥當勞用餐遭「老鼠鑽褲管」

盤點台南8家米其林新入選餐廳

盤點台南8家米其林新入選餐廳

德州鮮切牛排全面停用3款美國進口醬料

德州鮮切牛排全面停用3款美國進口醬料

必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣

必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞必勝客珍珠奶茶冰炫風

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米襲台50間百貨7／24停業

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

「桌球甜心」未禮讓撞死人！　竟甩鍋救護員

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

凱米降雨南台發白　灌1800毫米超大豪雨

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面