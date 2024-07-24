珍珠超Q！麥當勞夢幻冰品「珍奶冰炫風」今天上市　還加卡滋脆片

▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可以嚐鮮了！人氣速食品牌「麥當勞」夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」今（24）日開賣，選用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋，再放進香酥卡滋脆片、Q彈珍珠增添口感，神還原珍奶的罪惡滋味，即日起限時42天開吃。

▲珍奶冰炫風的珍珠Q彈好吃。

麥當勞打造全新「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶結合阿薩姆紅茶，接著拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，即日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。

「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」的冰淇淋帶有濃濃阿薩姆茶香、奶香，珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。

▲必勝客推出「五環芝心圈」應援國際賽事。（圖／業者提供，下同）

另外，為迎接4年一次的奧運賽事，必勝客打造超狂「五環芝心圈」應援，選用獨門芝心餅皮為基底，一口氣網羅5種顏色、口味比薩，單點每個499元。其中「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆美式臘腸，濃郁肉香結合香脆口感，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色法式馬卡龍組成，酥脆外殼帶有些許微甜滋味，有著永遠的NO.1寓意。

「勝綠高香菜」選用讓人又愛又恨的香菜為主角搭配燻雞絲，大吃一口、勝率在手；「黑皮芝麻奶蓋」滿布香甜又綿密的芝麻奶蓋醬，期許選手有如黑馬般突破重圍取得佳績；「好輝黃薯金幣」則鋪滿香酥薯金幣，預演奪金的光輝時刻。

▲加碼吃真的可以咬的「超桔金牌比薩」。

加碼推出真的可以咬的「超桔金牌比薩」，選用象徵大吉大利的桔瓣結合金黃色香濃起司交織而成，要祝福選手們能夠締造一「桔」棒的傳奇戰績，單點99元。

2款餐點即日起至7月29日搶先於PK APP開放會員購買，同步推出「必勝五環奪金饗宴」，一次就能吃到五環芝心圈+超桔金牌比薩，售價555元；7月30日起則於官網與全門市開賣，數量有限、售完為止。