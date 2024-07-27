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6大速食店「限時優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、蛋撻盒下殺199元

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲6大速食店最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

4年1次的奧運賽事開跑了，《ETtoday新聞雲》幫整理「6大速食店」最新限時優惠，不僅有拿坡里炸雞桶、漢堡王8夯品通通買1送1，麥當勞還推雞塊、小薯免費送，肯德基則可爽吃原味蛋撻盒下殺199元，在家挺賽事還能省荷包。

●麥當勞
麥當勞全球版APP祭出最新限時優惠券，包括早餐限定「單點火腿蛋堡送薯餅」、「買超值全餐送小薯」、「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限至7月28日，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出周末限定2大超殺優惠。

●肯德基
肯德基全門市即日起至7月28日祭出「2大限定優惠」，包括「7塊咔啦脆雞桶下殺62折」，只要使用代碼「40337」即可用299元爽吃炸雞桶；還有「原味蛋撻禮盒」可享71折折扣，特價199元，換算下來每個蛋撻不到34元，把握機會開吃去。

此外還有外送限定代碼「50390」等收，可享「4塊咔啦脆雞+4個原味蛋撻+4個上校雞塊+1份香酥脆薯（大）+2杯中杯可樂」特價只要399元，省運費同時還直接送到家。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲全台拿坡里限時優惠一次看。

●拿坡里
全台12家「拿坡里炸雞專賣店」即日起至8月14日前祭出「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；加碼吃「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

另，133家「拿坡里披薩·炸雞」至7月31日前則可享3大限定優惠，包括「外帶／內用大披薩特價199元（原價369元）」，且開放口味任選，還有「外帶／內用5塊炸雞特價也199元（原價290元）」；期間再加碼只要名字對中「拿、坡、里」任1字，點購大披薩或5塊炸雞，憑身份證件即可用「1元」加購1.25L飲料1瓶。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王優惠券爽吃到7月31日。

●漢堡王
漢堡王即日起至7月31日祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、香濃起士脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到；以及藏在「小資滿足餐」中的1款套餐也是超殺必吃，「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」特價只要99元。

除外還有4款銅板下午茶、9款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2626元，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客比薩祭出一系列限時優惠。

●必勝客
必勝客即日起至8月12日祭出一系列限時優惠，有「6吋個人比薩買1送1」，凡購買章魚燒、海鮮或泡菜燒肉任選1口味，即送夏威夷或四小福比薩任選；「人氣副食買1送1」，優惠品項有蒜香起司軟法、巧克力冰藏起司塔、QQ球巧克力及酥炸魷魚圈。

除外還推「Hot拼盤經典餐（外帶）999元起」，內含2個13吋大比薩、1份拼盤及半熟起司塔6顆；「日韓比薩套餐599元起」，有炙燒明太子雞肉串、韓式醬烤牛肉2口味選擇；提醒優惠數量有限、售完為止。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出6大夯品買1送1。

●21風味館（21PLUS）
21風味館（21PLUS）全門市至10月22日前祭出「6大夯品買1送1」，優惠品項包括「蜜香格子鬆餅」、「黑糖雪豆腐布丁」、「無糖四季春（中杯）及「雞肉起司塔」，只要用原價就能吃到2份餐點；還有「買經典香草烤半雞送大份黃金脆薯（265元）」、「買香草烤雞腿、香脆炸雞（微辣）送小份黃金脆薯（200元）」。

提醒21TOGO及台積電等門市不參與本次活動；新店家樂福、桃園經國家樂福、台南三越、華泰、八德等店則無販售蜜香格子鬆餅、雞肉起司塔。

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