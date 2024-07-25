麥胞颱風天上工　忙到下班「主管1句」超暖！3萬人狂讚…釣出本人

▲颱風天麥當勞湧現人潮。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風襲台，全台罕見連放24日、25日兩天颱風假，不少店家拉下鐵門沒營業，麥當勞、必勝客、肯德基等各大速食店顧客湧現，有網友表示，在麥當勞店內用餐時，有員工要下班回家，疑似主管的員工說「到家通知一聲」，員工感覺不太情願，主管又說「不管，記得打電話」，主管貼心舉動讓原PO感到很窩心。

有網友在Threads發文，昨（24）日晚上到麥當勞用餐，一名疑似主管級的員工擔心員工的安全，對要下班的店員說「妹妹，到家打一通電話回來店裡」，女店員疑惑問為什麼，主管再次強調「不管，記得打電話回來店裡」。這一幕讓原PO很暖心，「颱風天有開店的大家都辛苦了」。

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貼文曝光，超過3萬名網友狂讚，「我昨天下午去沒什麼人，後面爆掉，員工真的很辛苦」、「是有心的主管啊」、「那一句『不管，記得打電話回來店裡』，霸氣+暖心」、「確認屬下安全到家，是位好主管」、「真的很辛苦，沒幾家店有開，有開的都爆多人，不幸運的還會遇到鬧的客人，騎車回家還要小心」、「這主管太暖耶，根本就是把員工當家人」、「麥胞真的都很暖」。貼文也釣出主管留言，「歡迎一起來當我員工，我會給滿滿的溫暖」。

還有網友提到，「其實麥當勞真的算是最關心員工安全的企業，不知道組長以上的人怎麼訓練的，之前當麥胞的時候，忘記帶帽子還有車子拋錨的時候，他們都會說：那沒關係，路上小心，慢慢來不急，注意安全。之前跟某位主管關係很差，但打電話回店給他，他都還是會說：注意安全，有事一定要打給我好嗎。那時候我都覺得我私底下罵他真的罵得太過分了，很有愧疚感」。

▲嘉義吳鳳門市得來速排滿等餐的車潮。（圖／記者翁伊森攝）



另外，也有網友分享麥當勞其他分店的人潮狀況，等著買得來速的車輛至少有12輛以上，宛如貪吃蛇一般，「麥當勞在颱風天扛下了所有，知道連放兩天颱風假的當下，沒有一個員工笑得出來」。

網友紛紛留言，「前麥胞！颱風假，平日的人力，做過年營業額」、「中華路上真的一堆車在等麥當勞，超好笑」、「中午沙鹿麥當勞也是爆滿狀態，這次颱風假麥當勞完勝」、「這兩天每個縣市的麥當勞都這樣耶」、「大概只有離開麥當勞的前員工會笑而已，有夠多人」。