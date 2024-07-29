　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遠看動物園？全紅嬋背包掛滿吊飾　網友笑：像迪士尼賣假貨的

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋25日被馬來西亞選手羅迪克特拍下的背包影片，引起熱議。羅迪克特看到全紅嬋的背包上，掛了滿滿的娃娃吊飾，問了一句「這是包包嗎？」有網友笑說，「全紅嬋的包看起來像迪士尼樂園在賣假貨商人背的。」

▲▼全紅嬋後背包像動物園。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

▲▼全紅嬋的背包。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

▲▼全紅嬋後背包像動物園。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

綜合陸媒報導，羅迪克特25日拍下與全紅嬋走在巴黎路上的影片。全紅嬋見他拍著自己掛滿動物吊飾的背包時，特意甩了一下包包，讓娃娃們「上相」一些。

羅迪克特接著將鏡頭故意貼近全紅嬋的臉，對方回了一句「你有病吧？」兩人一路笑著打鬧的畫面，讓網友們笑翻，「遠看動物園，近看運動員」、「拖家帶口的哈哈哈哈哈」、「第一眼沒看清還以為是西藏徒步博主呢」、「全紅嬋還挺善良的，還關心拍攝者的病情」。

▲▼全紅嬋後背包像動物園。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

▲▼有網友笑說，像是迪士尼賣假貨的。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

▲▼全紅嬋後背包像動物園。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

還有人指出，「這些娃娃大多都是全紅嬋的粉絲、朋友送的，她每次都會掛在背去比賽的包包上。」

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，廣東湛江人，2014年，開始接受跳水訓練。全紅嬋在東京奧運女子十米台單人跳水決賽中獲得金牌，其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，此成績打破陳若琳在2008年北京奧運會中所創造的447.7分的奧運紀錄。她亦是該屆奧運中國代表團最年輕的選手。

▲▼全紅嬋為本次巴黎奧運跳水女子10公尺台的熱門奪金人選。（圖／CFP）

▲全紅嬋。（圖／CFP）

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。跳水女子十米台的賽程中，全紅嬋將與陳芋汐7月31日一起參加雙人決賽，8月5日、8月6日將進行單人賽。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「下載Tinder」親身實驗
快訊／唐治平遲到71分鐘　終於抵達板殯認屍
快訊／中華射箭男團首戰射下英國　挺進8強
快訊／「柔道女王」連珍羚首戰告捷　晉級16強
陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易
快訊／路不熟！唐治平從頭前庄站走到板殯中
快訊／「擊劍王子」首戰贏了！　台灣男子擊劍睽違36年重返奧運
高雄BMW X6出土！　還在滴水...慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子「帶傷切豬肉」感染豬鏈球菌　全身長滿瘀青…險喪命

陸金融OL實名檢舉自己！與7男「約砲、錢色交易」：我是個撈女

正妹乘坐重機慘遭輪胎「嚕尻川」！蜜桃臀磨爆...驚悚畫面曝

陸船翻覆岸確定明協商　國台辦證實：晉江市紅十字會派人赴金門

遠看動物園？全紅嬋背包掛滿吊飾　網友笑：像迪士尼賣假貨的

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

蘇州工業園局長遭下屬檢舉貪腐！涉官員集體腐敗　金額超7650萬

香港「擊劍女神」金牌獎金2400萬元！今年剛調漲「全球第一高」

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

養貓前爸「覺得不適合」　帶回家後秒變貓奴狂摸

男子「帶傷切豬肉」感染豬鏈球菌　全身長滿瘀青…險喪命

陸金融OL實名檢舉自己！與7男「約砲、錢色交易」：我是個撈女

正妹乘坐重機慘遭輪胎「嚕尻川」！蜜桃臀磨爆...驚悚畫面曝

陸船翻覆岸確定明協商　國台辦證實：晉江市紅十字會派人赴金門

遠看動物園？全紅嬋背包掛滿吊飾　網友笑：像迪士尼賣假貨的

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

爸病逝！哥不滿妹妹「擅自海葬」怒告求償　法官判賠1元理由曝

蘇州工業園局長遭下屬檢舉貪腐！涉官員集體腐敗　金額超7650萬

香港「擊劍女神」金牌獎金2400萬元！今年剛調漲「全球第一高」

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

資優班數學老師竟是狼！性侵猥褻10國中女生　羈押1年明宣判

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭　「還要繼續嗎」一票搖頭

大阪新地標「GRAND GREEN OSAKA」9月開幕　3間亮點飯店搶先看

「紫霞仙子」朱茵激美近況曝光！　網友巧遇合照笑容藏不住

雷／《她的日與夜》變恐怖片！15集預告「女屍遭挖出」她生死不明

日本人6特徵形容台女！「這1點」她共鳴：處理的人非常少

奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「嗨下載Tinder」親身實驗

培力新住民走進社區　提供長者義剪與足部護理

小孩要吹風扇還是冷氣？　祖雄爆和佳娜意見不一起爭執「認避孕1年」

楊紫瓊看奧運比賽慶結婚周年　戴18克超輕陀飛輪錶吸睛

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

香港「擊劍女神」奪金牌　獎金2400萬元！

曾放話要拿4枚金牌！中國蛙王決賽大崩壞

湖南山體滑坡沖垮民宿！15人遭活埋亡

中國跳水女將奪金「公主抱隊友」

正妹乘坐重機慘遭輪胎「嚕尻川」！蜜桃臀磨爆畫面曝

中國「蝶后」張雨霏100m蝶泳奪銅淚崩

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

滑雪女神谷愛凌出戰巴黎奧運！只準備三周

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

全紅嬋每天都因跳「207C」受折磨

爸病逝！哥不滿妹「海葬」怒告求償　法官判賠1元

陸船翻覆案明協商　歸還遺體、船隻並發撫慰金

更多熱門

相關新聞

85%法國人認為奧運開幕式很成功

85%法國人認為奧運開幕式很成功

最新民調結果顯示，85%法國人認為，巴黎奧運開幕式舉辦成功。不過，今年的典禮實際上一波三折，不僅出包、引發爭議，還碰到下雨及鐵路癱瘓等事件。

擊劍王子陳弈通挺進鈍劍32強

擊劍王子陳弈通挺進鈍劍32強

曾放話要拿4枚金牌！中國蛙王決賽大崩壞

曾放話要拿4枚金牌！中國蛙王決賽大崩壞

英國跳水王子登封大秀六塊肌

英國跳水王子登封大秀六塊肌

中國女籃吞敗！　球評問一句話炎上

中國女籃吞敗！　球評問一句話炎上

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水全紅嬋中國跳水選手巴黎奧運2024奧運大陸

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

明「全台下2天」　雨最大地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

今明全台有雨　「下最大」地區曝

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面