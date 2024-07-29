遠看動物園？全紅嬋背包掛滿吊飾　網友笑：像迪士尼賣假貨的

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋25日被馬來西亞選手羅迪克特拍下的背包影片，引起熱議。羅迪克特看到全紅嬋的背包上，掛了滿滿的娃娃吊飾，問了一句「這是包包嗎？」有網友笑說，「全紅嬋的包看起來像迪士尼樂園在賣假貨商人背的。」

▲▼全紅嬋的背包。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

綜合陸媒報導，羅迪克特25日拍下與全紅嬋走在巴黎路上的影片。全紅嬋見他拍著自己掛滿動物吊飾的背包時，特意甩了一下包包，讓娃娃們「上相」一些。

羅迪克特接著將鏡頭故意貼近全紅嬋的臉，對方回了一句「你有病吧？」兩人一路笑著打鬧的畫面，讓網友們笑翻，「遠看動物園，近看運動員」、「拖家帶口的哈哈哈哈哈」、「第一眼沒看清還以為是西藏徒步博主呢」、「全紅嬋還挺善良的，還關心拍攝者的病情」。

▲▼有網友笑說，像是迪士尼賣假貨的。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

還有人指出，「這些娃娃大多都是全紅嬋的粉絲、朋友送的，她每次都會掛在背去比賽的包包上。」

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，廣東湛江人，2014年，開始接受跳水訓練。全紅嬋在東京奧運女子十米台單人跳水決賽中獲得金牌，其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，此成績打破陳若琳在2008年北京奧運會中所創造的447.7分的奧運紀錄。她亦是該屆奧運中國代表團最年輕的選手。

▲▼全紅嬋為本次巴黎奧運跳水女子10公尺台的熱門奪金人選。（圖／CFP）

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。跳水女子十米台的賽程中，全紅嬋將與陳芋汐7月31日一起參加雙人決賽，8月5日、8月6日將進行單人賽。