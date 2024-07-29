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大陸 大陸焦點 特派現場

曾放話要拿4枚金牌！「中國蛙王」決賽大崩壞　只排第7

▲▼中國「蛙王」覃海洋。（圖／新華社）

▲覃海洋在比賽中。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運男子100公尺游泳蛙式決賽，義大利馬丁安吉（Nicolò Martinenghi）以59.03秒逆轉封王，「英國蛙王」皮蒂（Adam Peaty）尋求3連霸失利，他和美國泳將芬克（Nic Fink）則同以59.05秒並列銀牌。而此前曾豪言要奪4金的「中國蛙王」覃海洋，在前半程領先的情況下，後半程突然「崩盤」，最終只排名第七。

今屆奧運蛙王大戰令人非常期待，東京奧運後英國蛙王皮蒂受情緒病困擾，休戰2年期間，中國蛙王覃海洋乘勢而起，贏盡多項賽事。同場還有美國蛙王芬克，加上中國23名泳手在上屆奧運前藥檢不合格仍獲放行出賽的事件，連月纏繞不休，覃海洋曾放話要以實力打破外界一切懷疑，大戰氣氛濃厚。

據《新華社》報導，決賽中，覃海洋的前50公尺以27秒03的分段成績排名第一，但進入後半程，他似乎一下子找不到節奏了，動作僵硬，不再連貫有效，接連被對手反超，最終觸壁時，名次已經跌至第七。

賽後，覃海洋一臉凝重地走過混採區，「從昨天預賽到今天決賽，我覺得自己沒問題，但是游起來就是另外一種感覺。可能是太想贏了，以至於思想並沒有調整好。」

▲▼中國「蛙王」覃海洋。（圖／新華社）

覃海洋坦然承認，「前50米就是按照我自己的節奏去游，但是後面就游得非常亂。我現在也說不上原因。我覺得可能就是思想出現了問題。我認為，自己的能力方面肯定沒有問題，但是在面對比賽時思想沒有調整好。」

25歲的覃海洋參加過多屆世錦賽，第二次參加奧運會，他表示接下來會認真備戰200公尺蛙式和接力項目的比賽，「我會盡最大努力去衝擊後面的比賽。」

此前，他曾表示，「對於巴黎奧運會，明確的目標就是自己的兩個單項，100公尺和200公尺蛙式都拿到金牌，然後再和我的隊友一起，拿到男女4x100混接和男子4x100混接的金牌。這是我明確的目標。」

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