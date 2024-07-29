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法百萬YTR辦高中生見面會挨批「爛到不行」　男粉絲反被打臉

▲法國高中生來台遊玩，並與「酷的夢」頻道粉絲一同參加活動。（圖／翻攝「酷的夢」臉書）

▲法國高中生在「酷的夢」安排下來台遊玩。（圖／翻攝「酷的夢」臉書，下同）

記者張靖榕／綜合報導

法國來台百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」，頻道拍攝的一系列法國高中生體驗台灣美食的單元，獲得許多台灣觀眾喜愛，因此在單元終了後於28日舉行見面會。票雖然火速賣完，但到活動前一天，「酷」卻突然發email表示將調整進行方式與內容，原票券全額退票並請粉絲領新發票券入場，因此被部分粉絲在社群網站上罵「爛到不行」。對此，「酷」尚未做出完整說明，不過也有網友表示，這件事可能涉及工作簽與觀光簽的問題。

「大家好我是酷！」YouTube「Ku's dream酷的夢」頻道的法國高中生體驗台灣美食單元，隨著參與拍攝了3年的高中生們畢業即將各自分飛而結束，「酷」也在最後一集宣布會帶著一部分的高中生來台灣玩，並舉辦粉絲見面會，票價分別為1399元及599元，收入做為高中生們在台灣的旅費。

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不過隨著活動前一天突然宣布退票並將退錢，活動當天也沒有讓高中生們上台與大家互動，讓部分粉絲相當不滿。一名特地從高雄北上參加活動的網友28日在Dcard發文，表示「法國高中生見面會爛到不行」，起了大早去排隊，就是希望能坐前面一點，能夠近距離看到酷與高中生們，沒想到全場高中生居然都坐在台下，只能一起看大螢幕，歌仔戲表演也竟然是預錄好的影片，「我花1399只在大投影上看，那我回家看YouTube就好了啊。」

▲▼法國高中生來台遊玩，並與「酷的夢」頻道粉絲一同參加活動。（圖／翻攝「酷的夢」臉書）

原PO說他不明白人都已經到現場，為何不讓高中生上台。他接著抱怨活動人員不專業，活動開始時間拖了半小時，投影幕播到一半還變藍幕，「說真的，這個活動品質，要我花1399，真的感受很差。」

網友針對原PO關於票價的留言，紛紛表示「不是全退費了嗎」、「會退錢呀大哥！活動是免費的還送你贈品，贈品價值多少你看看，活動前一天沒收到Mail通知嗎」、「咦不是全部退費嗎？完全免費來看表演還拿一堆贈品，超佛，我自己是蠻爽的耶！雖然真的超臨時通知要改票，昨天晚上看到票被取消真的嚇傻，好險後來看到是換票，而且聽酷在台上講感覺猜是法規問題。」

就有網友點出，「酷」當天不斷強調他們也是「觀眾」，加上法國高中生從頭到尾沒上台，「看起來應該跟簽證有關，觀光簽不能從事商業行為。」不少氣憤的網友認為原po擺明在帶風向，「說真的，要發這種抱怨文，該講的事實還是要講，不是在那邊玩帶風向遊戲，贈品也是成本…不然你贈品都退回去」、「看留言才知道有退費 而且是前一天mail通知，然後被糾正了也不更新內文，真的很難不懷疑原po在帶風向欸！」

根據網友分享的截圖畫面，「酷」在事前通知的email中即已提到，因為「遇到一些法規相關狀況」，所以不得不做出相關調整，並且已決定全額退票，原有的贈品也會如期提供，「希望大家能體諒我們的處境，因事出突然，我們不得不做出這樣的決定。」

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