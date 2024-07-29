買便宜機票再等等！　業者曝「1關鍵」持續降價：全球趨勢

▲後疫情時代，跨國旅遊需求激增。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新冠疫情過後，跨國旅遊需求激增，導致機票價格不斷飆漲，如今卻開始出現下跌。對此，澳洲旅行社「Flight Centre Travel Group」首席執行長卡瓦納（James Kavanagh）表示，這不僅是曇花一現，而是全球趨勢，原因正是生活成本高漲，讓民眾對於價格越來越敏感。

《彭博社》報導，全球旅客將從疫情後的瘋狂機票價格獲得一些喘息空間，而且價格還會進一步下跌，這不僅反映出國際航班數量增加、尤其是亞洲與歐洲，也反映出旅客對於價格越來越敏感。

舉例來說，澳洲航空（Qantas Airways）今年已經降價6次以上，維珍澳洲航空（Virgin Australia）平均每月會有一次促銷，就連在歐洲引入廉航的瑞安航空（Ryanair）都坦言，機票正在變得越來越便宜。

▲《彭博社》指出，澳洲航空今年已經降價6次以上。（圖／達志影像／美聯社）



「Flight Centre Travel Group」指出，與去年同期相比，2024年1至6月的全球國際機票價格跌了6%，首席執行長卡瓦納說，「這不僅僅是一個小插曲，而是全球趨勢」，隨著生活成本危機，讓消費者對於價格更加敏感，票價還會繼續下降。

不過，此現象已讓一些航空公司的老闆與投資人深感困擾不安。阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）在英國法恩堡國際航空展（Farnborough Air Show）受訪時，猛烈抨擊突然降價的做法，他認為航空業仍在成長而非萎縮，並且警告此舉恐怕引發惡性削價競爭，「只要一個大咖這麼做，大家都會跟上，他們必須保持鎮定。」