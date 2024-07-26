受困4天終於有飛機！千人塞爆金門機場　她打趣喊：想老公了

▲金門機場今天恢復正常運作，破千人擠在機場等候。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

受到凱米颱風影響，金門機場24日、25日的飛機取消，對外交通全中斷，許多民眾被迫延長假期，而隨著颱風遠離，今(26日)終於恢復正常運作，民航局也持續協調加開班機。

由於連日停飛，金門機場破千名旅客等飛機回家，民眾打趣笑說，原定24日回家，結果遇上颱風，朋友還因為想念老公流淚；也有人已在金門受困4天，今天看到飛機後相當感動；另高雄鼓山國小共18人，因參加金門棒球比賽，也受困金門1天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部民用航空局說明，今機場國際線恢復正常運作，國內線原規劃276架次，除立榮航空台北往返南竿、北竿中午前取消、台中往返南竿B7-8731/B7-8732取消、華信航空台北往返南竿航班取消及德安航空上午高雄往返七美、望安航班取消外，其餘258架次正常營運；由於海事單位評估28日前海象不佳，恐無法啟動B計畫，民航局今日也持續協調軍方，希望在天候與戰備情況允許下，能啟動軍機疏運滯留旅客。

民航局指出，除原訂飛航之航班外，經初步協調，立榮航空與華信航空總共將加開20架次本島往返澎湖、金門班機，後續加班機仍持續規劃中，航空公司將即時在其官網公布。為避免現場久候，也請旅客出發前務必確認航班動態。

民航局表示，因颱風後旅客需求量較大，已要求各機場應密切注意現場旅客人數及候補狀況，如有需求，將及時啟動疏運計畫。民航局同時也要求國籍航空公司，應視天候狀況，妥善規劃航班，並留意組員派遣及飛時須符合規定，確保飛航安全。