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地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

記者李姿慧／台北報導

華航班機因颱風延誤26日凌晨2時抵桃園機場，因負責行李作業的桃勤公司人力不足，旅客苦等行李超過3小時後情緒激動並要求賠償，一名華航主管一度下跪致歉，華航對內部發出公開信，指服務是不卑不亢具熱忱、同理心，若遇不理性旅客或無禮騷擾行為，公司亦不能認同，可尋求航警等執法單位協助。

華航航班延遲，行李因地勤公司人力不足，旅客苦等3小時後爆氣，其中一名黑衣男子對著華航人員破口大罵，逼得華航督導主管當眾下跪道歉，該起地勤督導主管下跪事件讓航空界炸鍋，不少地勤和空服員紛紛在Threads分享畫面，喊「記住這張臉，拒載！」、「希望可以把這種奧客列入黑名單，永遠拒載！」

華航第一時間也對內部發出公開信，信中指凱米颱風來襲期間，在工作崗位上兢兢業業協助旅客的同仁們，大家辛苦了。「服務」是本公司每位員工的工作本質，而不卑不亢具熱忱、同理心、謙和有禮的專業工作態度是我們應有的堅持；公司尊重顧客的權益，也堅守我們自己的專業與立場。

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華航給員工公開信中強調，同仁於執行勤務時，如遇不理性的旅客、直接或間接貶抑、無理的騷擾行為，公司亦不能認同；若於執行勤務時處於具有敵意或不友善的職場環境而影響正常工作之進行時，同仁可依法尋求航警等執法單位的協助。

▲▼桃勤行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

▲桃勤行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

華航信中表示，尊重顧客也尊重自己的專業，是表現職業道德的具體方式；公司承諾提供旅客優質的服務，也同時保障同仁友善的職場環境。再次感謝各單位同仁颱風期間的辛勞。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，只要碰到天候或颱風問題，飛機延遲是全世界都會發生的，是必然的，台灣國人還沒有了解這是航空界常態的問題，當飛機航班亂掉，桃勤人力調度有其困境，都是常態，在所難免，飛機延誤造成等候狀況，在國外也常見，只能等待，都要體諒。

劉惠宗表示，員工受到些屈辱、下跪，工會也很不捨，將會安撫並給予鼓勵、支持，也呼籲旅客理性，碰到延遲，大家不高興或急躁都是人之常情，颱風天航班和行李延遲在全球航空界很常見，航空業缺工，又碰上少子化，人力不足，該情況只會越來越嚴重，希望大家都能心平氣和。

劉惠宗表示，未來機場航站設施應該要更先進，強化行李輸送相關硬體設施智慧化，減少人力，才不會一碰上颱風天，人不來上班就完蛋了。

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