新北金山國小夏日音樂營　校長楊智先：享受集體創意玩興

▲新北金山國小夏日音樂營。(圖/新北市金山國小提供,下同)

記者郭世賢/新北報導

新北市金山國小自26日起,連續3天與國立臺北科技大學采音吉他社共同舉辦「有音真好 希望相隨」暑期音樂營隊,連續14年在金小辦理的營隊活動,今年的主軸仍以「音樂」為主,搭配聯合國永續發展目標及環保、交通安全教育及國際教育等重要議題,讓孩子沉浸在音樂美感及感受創意玩興的氛圍下,由33位大學生的帶領下展開。

金山國小為提升學生國際視野,積極營造多元學習舞台,透過與北科大采音吉他社共同合作,讓營隊活動與澳洲瑞碧斯蘭汀小學(Rapids Landing Primary School)國際連線並互相沉浸於營隊學習體驗中。本次國際教育連線中澳洲小學生提問到:「Is your country participating in the 2024 Paris Olympic Games?」金山國小學生回答:「We are participating, we are the Chinese Taipei team.」

金山國小許哲銘學生表示,營隊活動與澳洲小學生連線,讓我覺得很新鮮也很有趣,我用平常所學的英語與澳洲的同學對話,這不僅能提升我的國際視野,也讓我覺得學習英語是很輕鬆愉快。金山國小郭品妍學生表示,能參加本次育樂營是很開心的事,不僅可以表演教育宣導戲劇給許多人觀賞,還可以展現我們認真練習的成果,如果有機會的話,我們也希望表演給外國朋友們看,這會是一件很美好的事!

北科大活動總召何侑庭同學表示,本次營隊與金山國小融入國際教育交流課程是很特別的體驗,讓我印象深刻,澳洲學生用很輕鬆地方式和我們聊天,一個老師帶著幾個學生,金山國小同學的反應也很熱絡,一來以往的問答就像和好久不見的朋友視訊聊天一樣。

金山國小學務主任吳逸勛表示,這次的營隊是大學生與小學生共同的創作作品,作品內容相當精采豐富,不僅富有教育意涵,更重要的是讓音樂的美好,透過育樂營與國際化的方式呈現,充實了大、小學生的暑假生活,也讓我們的作品與澳洲的好朋友分享。

金山國小校長楊智先表示,126歲的金山國小已和4個國家展開交流,未來會持續長期穩定互動,而暑期營隊活動的分享與交流,也將是金小孩子們和全球姊妹校同學們分享的重要機會,更能夠創造了大學生、小學生和國外姐妹校師生互動交流的美好經驗。期盼大學生在小學現場的營隊活動歷程,除了陪伴小學生快樂學習之外,也能擁有個人自我及社團集體共同提升的多元創意展現之各種可能性,以體現聯合國永續發展目標中的優質教育之本質。