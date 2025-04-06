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東港漁船4／5深夜捕獲屏東第1鮪！船長當天生日　明返港驗魚

▲茂豐祥號通報捕獲海域座標圖 。（圖／東港區漁會提供）

▲茂豐祥號通報捕獲海域座標圖 。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

東港漁業電台於4月6日凌晨0:19分接到東港籍漁船「茂豐祥號」漁船通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，馬上火速返港，將於7日中午前返回東港，東港區漁會已排訂7日下午3點驗明正身，確認是否為今年屏東黑鮪魚季的「第一鮪」。

▲茂豐祥號通報捕獲海域座標圖 。（圖／東港區漁會提供）

▲黑鮪魚 。（圖／資料照）

「茂豐祥號」漁船（CT3-5747）船長陳睿豪，船主其父陳保勝於今天4月6日凌晨0:19分通報東港漁業電台，約在5日深夜11點多在北緯20度50分、東經122度48分於台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約210公斤，將於明天中午前返抵東港，漁會排訂在7日下午3點驗魚。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間，和預估魚汛周期和洄游路線都差不多，即約在農曆3月月光暝滿月前後，依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東第一鮪統計來看，均是在台灣東方或南方海域捕獲。而捕獲漁船及船長均是東港籍，該船及船長均是第一次捕到第一鮪。

船長陳睿豪討海7年，2年前升船長，正式承繼父業獨當一面，4月5日是他32歲生日，當天凌晨，就傳來捕獲佳音，這次在出海5天就幸運捕到屏東第一鮪，是他第一次捕獲到，也是他最好的生日禮物。

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