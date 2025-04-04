快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

記者白珈陽／台中報導

年度宗教盛事大甲媽祖遶境4日晚間10時45分起轎，展開9天8夜遶境行程，由台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎，今年媽祖鑾轎隊伍動作十分迅速，僅1分多鐘就通過廟埕，突破去年紀錄。

▲大甲媽鑾轎由台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎，僅1分多鐘就通過廟埕，突破去年紀錄。（圖／記者劉亮亨攝）



今年大甲媽遶境活動適逢清明連續假期，湧進相當多信徒，這次鑾轎隊伍非但延續近年風格「前進快速」，還打破去年通過廟埕的3分30秒紀錄，以1分10餘秒再創紀錄。

民政局長吳世瑋指出，大甲鎮瀾宮為全台知名的媽祖廟，建廟迄今逾290年，是當地重要的宗教信仰中心，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕；今年遶境以「感恩」為主題，期盼追隨媽祖遶境的香客，同心跟著媽祖婆的腳步，在充滿人情味的旅途中，大家都心存感恩。

民政局說明，「大甲媽」遶境進香將於4月4日晚間10時45分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，4月5日晚上駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日抵達新港鄉奉天宮並於8日舉行祝壽典禮、9日駐駕西螺鎮福興宮、10日駐駕北斗鎮奠安宮、11日駐駕彰化市天后宮，12日駐駕台中市清水區朝興宮，13日回鑾大甲鎮瀾宮安座。