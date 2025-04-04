　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

記者白珈陽／台中報導

年度宗教盛事大甲媽祖遶境4日晚間10時45分起轎，展開9天8夜遶境行程，由台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎，今年媽祖鑾轎隊伍動作十分迅速，僅1分多鐘就通過廟埕，突破去年紀錄。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大甲媽鑾轎由台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎，僅1分多鐘就通過廟埕，突破去年紀錄。（圖／記者劉亮亨攝）

今年大甲媽遶境活動適逢清明連續假期，湧進相當多信徒，這次鑾轎隊伍非但延續近年風格「前進快速」，還打破去年通過廟埕的3分30秒紀錄，以1分10餘秒再創紀錄。

民政局長吳世瑋指出，大甲鎮瀾宮為全台知名的媽祖廟，建廟迄今逾290年，是當地重要的宗教信仰中心，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕；今年遶境以「感恩」為主題，期盼追隨媽祖遶境的香客，同心跟著媽祖婆的腳步，在充滿人情味的旅途中，大家都心存感恩。

民政局說明，「大甲媽」遶境進香將於4月4日晚間10時45分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，4月5日晚上駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日抵達新港鄉奉天宮並於8日舉行祝壽典禮、9日駐駕西螺鎮福興宮、10日駐駕北斗鎮奠安宮、11日駐駕彰化市天后宮，12日駐駕台中市清水區朝興宮，13日回鑾大甲鎮瀾宮安座。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄
AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪
家寧昔客串「慫恿搭訕片段被挖」　網狂酸：本色演出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

東大門夜市買西瓜汁…男抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史

別踩紅線！清明掃墓除草、整地需申請　新北加強取締違規開挖

百位舞者齊聚板橋！高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

兒童月！新北動保處推動物互動體驗　遛狗賞蛇樂學生命教育

新北鶯歌鳳祥公園大改造　鯨魚溜滑梯成親子新樂園

墾丁台灣祭　屏東加強取締計程車不按表計費

大甲媽進香車隊夜店風炸街！鋼管女郎高衩秀大長腿　香客都停下了

聽見孩子藝術！基隆童話節「聆聽雨」　集結五千學童創意

台東縣府推「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊　體驗海岸飛行之旅

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

【偶絕對沒有腿短】臘腸狗被卡帳篷門檻XD

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

東大門夜市買西瓜汁…男抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史

別踩紅線！清明掃墓除草、整地需申請　新北加強取締違規開挖

百位舞者齊聚板橋！高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

兒童月！新北動保處推動物互動體驗　遛狗賞蛇樂學生命教育

新北鶯歌鳳祥公園大改造　鯨魚溜滑梯成親子新樂園

墾丁台灣祭　屏東加強取締計程車不按表計費

大甲媽進香車隊夜店風炸街！鋼管女郎高衩秀大長腿　香客都停下了

聽見孩子藝術！基隆童話節「聆聽雨」　集結五千學童創意

台東縣府推「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊　體驗海岸飛行之旅

Junior「老婆不開心要比她先罵」　釣出一票狂讚浪漫：好老公

台股下周「崩跌2000點不意外」　財經專家：抄底前要先想破底怎辦

M109突擊艇優異機動力　兩棲偵搜確保布雷作戰

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

南港火鍋店冰淇淋黑點…竟是「小強凍屍」　店家致歉了！

DPOY是你？格林「關門」防守鎖死唐西奇　勇士無敵先發13勝0敗

徐睿知揪出造謠者竟是「前工作人員」！新東家強硬保護：已移送檢方

快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

柯瑞刷新60年控衛紀錄！　又撞到尾椎自爆本季都得戴護具

《獨佔接班人》圖章CP返校撒糖「全身濕」　毛祁生霸氣吻上張家陞

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

地方熱門新聞

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

新北「最速男」林口區長廖武輝轉任觀旅局

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

桃園新屋葉五美公祠清明節湧8千子孫

屏東加強取締計程車不按表計費

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

台南德記洋行常設展盛大開幕文化局推「巷仔Niau」限量小禮

高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

更多熱門

相關新聞

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

2025年大甲媽遶境活動將於今（4日）晚間10時45分起駕，大量信徒從白天陸續湧入，藍、白政治人物也在下午分別前往鎮瀾宮參拜。隨著夜幕降臨，攤販市集燈光倍顯明亮，更有進香車隊發揮創意，出動噴火裝置、「痛車（車輛彩繪卡通圖案）」、鋼管女郎，以及改裝喇叭大放夜店歌曲炸街，讓香客目不轉睛、頻拿手機紀錄，相當熱鬧，整個大甲市區宛若不夜城。

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

媽祖將起駕大甲車站擠爆　動線一次看

媽祖將起駕大甲車站擠爆　動線一次看

大甲媽將起駕估60萬人陪走　縮時畫面曝

大甲媽將起駕估60萬人陪走　縮時畫面曝

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

關鍵字：

大甲媽遶境台中市長媽祖宗教

讀者迴響

熱門新聞

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

六福村未成年受困　運將還原現場

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

App下載榜首竟是「盜版GPT」

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面