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鼓勵參與癌症篩檢　台東縣衛生局規劃兩場抽獎活動

▲台東縣衛生局規劃兩場抽獎活動 提升健康意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局規劃兩場抽獎活動，提升健康意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾對癌症防治的重視並鼓勵定期篩檢，台東縣衛生局預計於114年7月與12月各舉辦一場癌症篩檢獎勵抽獎活動。此次活動設有金飾、腳踏車、氣炸鍋、除濕機及禮券等多項實用獎品，總計40個大獎，期望透過趣味形式提升篩檢參與率，強化全民健康管理意識。

活動對象為符合國健署補助範圍並於114年度內完成癌症篩檢的民眾，篩檢項目包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌，詳情可至台東縣衛生局官網查詢（https://www.ttshb.gov.tw/Announcement/C000001?ID=cb0a527b-bcc3-4fc3-98ac-a82203983cb3&PageType=1）。

縣長饒慶鈴表示，癌症已連續多年為國人十大死因之首，推動癌症篩檢政策是維護縣民健康、延長平均壽命的重要措施之一。透過抽獎活動可吸引更多民眾主動參與，有助於早期發現與治療，進而降低死亡風險。她也提到，縣府持續推動包括母嬰健康照護在內的多項衛生政策，盼提升縣內整體健康福祉。

衛生局長孫國平則指出，部分民眾因擔心檢查過程或結果而遲遲不願接受癌症篩檢，衛生局希望透過活動形式降低民眾心理壓力，使其認識到定期篩檢不僅是對自己健康的負責，也展現對家庭的關愛。

衛生局進一步說明，目前政府提供多項免費癌症篩檢服務，包括：25至29歲女性每3年1次子宮頸癌篩檢；30歲以上女性每年1次子宮頸癌篩檢；40歲以上女性每2年1次乳癌篩檢；45歲至74歲民眾每2年1次大腸癌篩檢；30至79歲高風險族群每2年1次口腔癌篩檢；具重度吸菸史或肺癌家族病史者每2年1次肺癌篩檢。呼籲民眾踴躍利用政府資源，掌握健康黃金期。

台東縣衛生局提醒，定期篩檢為預防癌症最有效的方式之一，民眾若符合資格應儘早預約，早期發現、早期治療，為自己的健康把關。

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