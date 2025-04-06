台南學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典　超級煙火秀重磅登場引起高潮

▲保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」謁祖祭典，由副市長葉澤山擔任主祭官。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」謁祖祭典，來自全國各地保生大帝分靈寺廟熱情參與，傍晚時分遶境至頭前寮將軍溪白礁亭，遙拜大陸福建省白礁慈濟祖宮並祭拜中華民族列祖列宗、請水火香儀式，全體隊伍再折返學甲慈濟宮宣告圓滿落幕。

上白礁宮內祭典儀式，由台南市副市長葉澤山擔任主祭官、陪祭官包括民政局長姜淋煌、立委陳亭妃、謝龍介、賴惠員、市議員陳昆和、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、學甲區長張明寶、鹽水區長陳文琪、北門區長林建男、學甲區農會總幹事李曉軍、台南市警察局副局長莊勝雄及主任秘書洪頂力，宮廟代表台南神典大天后宮主委張文輝等及慈濟宮董監事擔任等。

慈濟宮董事長王文宗表示，學甲上白礁有來自全台逾百家宮廟參加，超過300個陣頭、真人藝閣、文武陣，全台唯一人力扛抬龍頭鳳尾蜈蚣陣等，隊伍延綿近6公里。開路先鋒蜈蚣陣上面座有36位神童，7點半進入慈濟宮遶行3圈後，領軍全部香陣展開遶祭進香行程，逢連續假期吸引許多人潮湧入學甲區看熱鬧。

董事長王文宗說，今年祭典的藝閣將近40組，破了以往參與的紀錄，其中11組自組藝閣分別是羅姓角八仙棚、中隆宮紡車輪、東鎮府八美圖、興太宮哪吒鬧東海、太安宮封神榜、清保宮八仙過海、白礁宮哪吒鬧東海與董漢尋母、西龍宮七鶴、聖和宮郭子儀大戰烏鳳仙，武陣的田龍館宋江陣、謝姓獅團太祖先師金獅陣、吳保宮宋江陣，特色陣頭有興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、慈福宮高蹺陣、鎮安宮軟身福德正神、慈濟宮採茶舞與漢聲軒北管，輦宮有26座，特色藝閣文武陣出現上白礁的遶境隊伍，成為信徒民眾的最愛。

5日傍晚全體進香熱境隊伍遶境到1661年保生大帝護佑鄭王軍民來台登陸處頭前寮將軍溪，由董事長文文宗主持白礁亭祭典儀式，遙拜大陸福建省白礁慈濟祖宮並祭拜中華民族列祖列宗、請水火香儀式，告訴後人要飲水思源、薪火相傳不忘本的民族精神。全體隊伍再折返學甲慈濟宮宣告圓滿落幕。