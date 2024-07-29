　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後對流旺盛「降雨熱區」曝　專家示警：避免山區活動

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖,行人穿越道,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲午後對流旺盛，留意瞬間大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（29日）指出，今明天水氣略多，山區午後熱對流發展帶來短暫陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，將擴及西部平地，本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著，近期前往山區多留意。氣象專家林得恩提醒，安全考量下，近日山區活動應盡量避免。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天台灣東南方海面持續有一低壓靠近移入並減弱，受環流雲系影響，東南部外海面已有局部對流雲系正逐漸移入，為東部帶來些迎風降雨，但低壓一路北上過程中逐漸減弱趨勢，即使靠近移入至台灣上空，直接帶來的降雨影響還是比較有限，可能很快於今日下半天至明日於台灣附近消散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林孝儒說，今、明日台灣環境水氣略有增多，大氣狀態也稍不穩定，除迎風東部有短暫陣雨，各山區配合午後熱力作用有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，瞬間帶來顯著雨勢，並將擴及西部平地影響。

▲▼本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書

周三到周末天氣，林孝儒指出，台灣附近將轉為西南風環境，周圍雲量大幅減少，各地逐漸晴朗，氣溫方面將更回升，須留意局部36度高溫，午後各山區容易有熱對流發生，早晚轉為迎風的中南部亦有降雨可能。

林孝儒表示，目前來看，本周台灣附近暫時沒有明顯熱帶系統發展影響，後續以熱對流型態降雨為主，不過熱對流雨勢往往來的快又猛烈，甚至伴隨強風雷擊，又以山區最為顯著。

他說，上周台灣飽受大水之苦，山區土石環境仍處高度不穩定狀態，提醒大家，近期前往山區活動，還請多加留意午後瞬間降雨變化，務必提高警覺，確保安全。

▲▼嘉義縣、高雄市及屏東縣等多處山區，4天總雨量均在1500毫米以上。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲嘉義縣、高雄市及屏東縣等多處山區，4天總雨量均在1500毫米以上。（圖／翻攝林老師氣象站臉書

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，凱米颱風及西南風影響期間，連日大量降水，7月23日1時至7月26日午夜12時，10大累積降雨量多分布於嘉義縣、高雄市及屏東縣等多處山區，4日總雨量均在1500毫米以上。

他表示，顯著又集中的降雨現象，極易肇致山區土石鬆軟，土壤含水量極高；安全考量下，近日，山區活動應盡量避免

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／遭幕僚團隊提告！　于美人發聲
遭爆封殺郭書瑤！　TVBS回應了
獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女　遮臉畫面曝
巴黎奧運2天獎牌數出爐！　日本拿最多金牌
奧運開幕表演被罵爆！　官方道歉「悄下架YT影片」
恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人
快訊／妖股強勢回歸！開盤噴漲停　1.6萬張排隊等買

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

快訊／一早狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐嚇壞　欣彰說話了

現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

強化基礎設施自主防災韌性　劉世芳：目標明年底前全國防災士5萬人

于美人遭幕僚團隊提告「壓榨沒給加班費」！　感慨發聲：不會虧待年輕人

胡宇威迎42歲登山慶生！　「同框老婆陳庭妮」爬少女峰：我很姓胡

猛獁象跳空飆漲停！遊戲股王鈊象除權息第2天　填息強烈續漲

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

好運到！　4生肖風雨過後發了

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

中華隊在奧運官網都叫Chinese Taipei　內行解惑

台灣女童「沒錢出國比賽」痛哭！YTR奇軒成功募款了

「臨官星」加持！5生肖下半年逆轉勝

低壓「水氣真實的」　鄭明典曝：潮濕空氣已到台灣上空

更多熱門

相關新聞

低壓明擾台「雨連2天下到發紅」　周三起變悶熱

低壓明擾台「雨連2天下到發紅」　周三起變悶熱

未來一周天氣2階段變化，中央氣象署指出，低氣壓將在明、後天接近台灣，但發展為颱風機率相當低，其帶來水氣讓各地出現短暫陣雨或雷雨，東半部會有局部大雨，西半部也可能發生午後大雷雨，周三起恢復為夏季天氣型態，沒下雨時高溫悶熱。

快訊／大雷雨襲擊　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／大雷雨襲擊　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

熱帶擾動明靠近台灣「成颱機率曝」　午後對流雨彈來襲

熱帶擾動明靠近台灣「成颱機率曝」　午後對流雨彈來襲

凱米颱風尾發威　台東馬路變河流

凱米颱風尾發威　台東馬路變河流

關鍵字：

天氣雨勢山區午後熱對流

讀者迴響

熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面