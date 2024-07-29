午後對流旺盛「降雨熱區」曝　專家示警：避免山區活動

▲午後對流旺盛，留意瞬間大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（29日）指出，今明天水氣略多，山區午後熱對流發展帶來短暫陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，將擴及西部平地，本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著，近期前往山區多留意。氣象專家林得恩提醒，安全考量下，近日山區活動應盡量避免。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天台灣東南方海面持續有一低壓靠近移入並減弱，受環流雲系影響，東南部外海面已有局部對流雲系正逐漸移入，為東部帶來些迎風降雨，但低壓一路北上過程中逐漸減弱趨勢，即使靠近移入至台灣上空，直接帶來的降雨影響還是比較有限，可能很快於今日下半天至明日於台灣附近消散。

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林孝儒說，今、明日台灣環境水氣略有增多，大氣狀態也稍不穩定，除迎風東部有短暫陣雨，各山區配合午後熱力作用有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，瞬間帶來顯著雨勢，並將擴及西部平地影響。

▲本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

周三到周末天氣，林孝儒指出，台灣附近將轉為西南風環境，周圍雲量大幅減少，各地逐漸晴朗，氣溫方面將更回升，須留意局部36度高溫，午後各山區容易有熱對流發生，早晚轉為迎風的中南部亦有降雨可能。

林孝儒表示，目前來看，本周台灣附近暫時沒有明顯熱帶系統發展影響，後續以熱對流型態降雨為主，不過熱對流雨勢往往來的快又猛烈，甚至伴隨強風雷擊，又以山區最為顯著。

他說，上周台灣飽受大水之苦，山區土石環境仍處高度不穩定狀態，提醒大家，近期前往山區活動，還請多加留意午後瞬間降雨變化，務必提高警覺，確保安全。

▲嘉義縣、高雄市及屏東縣等多處山區，4天總雨量均在1500毫米以上。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，凱米颱風及西南風影響期間，連日大量降水，7月23日1時至7月26日午夜12時，10大累積降雨量多分布於嘉義縣、高雄市及屏東縣等多處山區，4日總雨量均在1500毫米以上。

他表示，顯著又集中的降雨現象，極易肇致山區土石鬆軟，土壤含水量極高；安全考量下，近日，山區活動應盡量避免