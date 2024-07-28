低壓明擾台「雨連2天下到發紅」　周三起變悶熱

▲隨著低氣壓靠近，明後天台灣各地都有短暫陣雨或雷雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周天氣2階段變化，中央氣象署指出，低氣壓將在明、後天接近台灣，但發展為颱風機率相當低，其帶來水氣讓各地出現短暫陣雨或雷雨，東半部會有局部大雨，西半部也可能發生午後大雷雨，周三起恢復為夏季天氣型態，沒下雨時高溫悶熱。

氣象署預報員劉宇其說，今天大致為夏季典型天氣型態，上半天高溫炎熱，中午過後西半部地區有午後雷雨發展狀況，雲林、嘉義下午發布大雨特報，入夜後趨緩，但環境吹東南風，東半部入夜仍有斷斷續續的短暫陣雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，目前在台灣東南方900多公里海面上有個低氣壓，但結構不是很好，接近台灣過程條件不利於發展，預計低氣壓在明、後天逐漸來到台灣上空，但整體強度不強，將逐漸減弱消散，發展為颱風機率相當低。

但劉宇其說，隨著低壓接近，東半部外海及巴士海峽的風浪持續增強，在入夜後風浪將會轉強，可能出現2至3公尺浪高，周二東半部及恆春半島海域將出現長浪，東方海面及巴士海峽航行及作業船隻要留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，劉宇其指出，明、後天隨著低壓接近通過台灣上空，其帶來水氣讓各地有短暫陣雨或雷雨，東半部整天都可能有局部性大雨，西半部主要時晴時雨，中午過後配合熱力作，可能有午後大雷雨且有局部大雨發生的情形，因此高溫約在32至34度。

劉宇其表示，周三低壓減弱，環境偏南風，各地恢復為夏季典型天氣型態，中午過後可能有午後雷雨，沒下雨天氣晴朗悶熱，偏南風帶來些許的水氣，中南部沿海清晨到上午有零星陣雨。