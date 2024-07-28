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奧運開幕日「選手村猝逝」！拳擊教練60歲亡　薩摩亞選手悲慟發文

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 法圖派托在奧運開幕式當天猝逝。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

薩摩亞25歲男子重量級拳擊選手法加里（Ato Plodzicki-Faoagali）被看好在巴黎奧運奪牌，指導教練法圖派托（Elika Fatupaito）卻傳出26日在選手村猝逝，國際拳擊協會已經證實這項噩耗。

綜合《美聯社》等外媒，國際拳擊協會（IBA）27日證實，薩摩亞國家拳擊教練法圖派托於26日巴黎奧運開幕當天在選手村去世，享壽60歲，死因為心臟驟停。

他生前指導的選手法加里在臉書發文哀悼，稱法圖派托「是一名善良又慷慨的教練，不僅是在時間和物質上，在知識上也是。我第一次見到他是在我15歲的時候，當時我正在準備加入薩摩亞青年隊。」

法加里寫道，「教練，我們會非常想念你的，你的夢想是和我與父親一起站上奧運」，如今卻在他的第一場比賽前早逝。

薩摩亞體育協會及薩摩亞國家奧委會也聲明證實，法圖派托在奧運選手村過世，並稱他是該國頂尖拳擊教練之一，但僅稱他死於自然原因。

澳洲出生的法加里是唯一一名參加巴黎奧運的薩摩亞拳擊選手，曾拿下2屆太平洋運動會冠軍，3年前也曾出戰東京奧運，更是今年頭號種子，28日16強戰將對陣比利時選手薛斯翠（Victor Schelstraete）。

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