漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

▲漢光40號演習。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

本次漢光40號演習，有幾項重要變革，包括無劇本的不劇透、去中心化指管外，立法院外交及國防委員會召委王定宇受訪時點出，這次還有非常重要的「境外物資接轉」，明顯是反封鎖科目，這攸關台灣與盟友的合作。

有關「海上運輸接駁」，王定宇表示，這很明顯就是「反封鎖」科目，境外物資的接轉，東西從外面進來，要有人運來，要有人去接走帶回家。他舉例，烏克蘭戰場上，俄羅斯也會想封鎖，但那邊是陸地連接，可以運補進去，台灣是海，「以為要封鎖台灣這麼容易嗎？其實沒有這麼簡單」。

王定宇說，台灣是海島國家，中國想要封鎖，盟友運送、要接，就要維持安全，安全走廊在哪裡是機密，但空中必須阻止飛彈打擊、不可讓船艦靠近，要阻擋水面下潛艦。他說，這是盟友要合作的，漢光有這個科目可以想像這非常重要，也是在告訴中國，如果貿然蠢動，台灣正在提升戰力，同時也要面對自由民主盟友。

至於漢光演習跟環太平洋軍演有沒有關係？王定宇表示，環太平洋的重要性有其他部分，台灣會有一種參與的方式，基於政治理由，名目上沒有被邀請，但可以想像，環太平洋軍演，海上操演中有一項是炸毀4萬噸級汰除的兩棲登陸艦，模擬的就是中共075兩棲登陸艦，「那是為了台灣啊，科目為了台灣，說沒有台灣的參與不覺得很怪嗎？」

在「灰色地帶衝突」部分，王定宇說，中國在韓國、日本、菲律賓跟台灣周邊，運用海警船、海上民兵騷擾，這其實也是跨國水域很重要的部分。他說，在環太軍演開始的前一週，有一個項目被刊出來，說台灣4000噸級最大海巡艦，停在檀香山港運補，對外說是例行性運補；此外，台灣的海巡艦，突然也出現在日本千葉縣南邊，跟日本海上保安廳做聯合操演。

時序再往前推，王定宇指出，今年4月台灣東部外海，台灣的一個艦隊跟美軍艦隊「偶遇」，然後還做聯合反潛演練。他說，兩個艦隊怎會偶遇，美軍如果不想要台灣的船艦靠近，一樣可以排除，結果還在深水區進行聯合反潛操演。

「也許演習沒有受邀，但台灣角色沒有消失」。王定宇說，把這些相關科目組合起來，再沒有當過兵的人，都應該會有一個印象，就是台灣本身的戰鬥力在提升，訓練方式在更新現代化，同時跟自由民主盟友的合作也越來越多，層次越來越高，連境外接駁都敢公開要演練，這一切做法也透露出訊息給獨裁國家。

王定宇表示，中國是封閉的國家，沒有人敢跟習近平有不一樣意見，中共的上將、將軍抓起來的有一個營了，當內部訊息提供很單一的時候，好比普丁得到訊息是72小時可以征服烏克蘭，他就發動全面戰爭，但如果當初知道這場戰爭要打三年，也許就沒有這個戰爭了。

王定宇表示，因此各國得到的經驗是，「錯誤判斷」才是現代世界最大的威脅，如何避免錯誤判斷，就是要提供真實正確訊息給不遵守國際規範的國家，告訴他們如果動手，那會遇到哪些事情，不僅打不贏，兵力的耗損可能還會讓權位不保，「這是安全方面的戰略清晰，整體戰略模糊則是維持」。

至於戰略清晰如何反映出來？王定宇說，美國總統的PDA（總統撥款權）、NDAA軍援台灣，以及直接寫在預算書上的，美軍教官在台灣協訓，台灣整體戰力的提升，陸軍特戰化、新式武器到位；此外，美軍在與那國島、鄰近島嶼部署中程飛彈、F35B、F35A等各型戰機。

王定宇表示，麥格賽堡也建立了太平洋地區最大的訓練中心，距離台灣很近，而美日菲的聯合軍演，操演反登陸的島嶼距離台灣只有100公里，美軍9個基地在呂宋島，距離高雄也400公里，關島到台灣的這塊水域，有許多的動作跟部署。