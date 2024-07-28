台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她好奇買1杯嚐鮮曝口感

▲店內品項中最貴一杯要價385元。（圖／翻攝自馬卡人妻血淚廚房歷險記FB）



記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲品牌、超商飲品品牌及口味選擇越來越豐富，不過不少人感嘆，現在一杯手搖飲已直逼一個便當價格，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示，經過信義區發現，手搖飲料一杯居然要價385元，讓她不敢相信，好奇買了一杯嚐鮮，驚呼「突然覺得星巴克很便宜」。

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」發文，在信義區逛街時，發現一間手搖飲料店的價格，一杯竟然飲料居然要300多元，「台灣人的鈔能力真的是很厲害，然後因為太好奇我還去買了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，花100多元買了店內最便宜的品項，稱讚蠻好喝的，「我可以感覺得出來茶葉比較好是沒錯，誰喝過300的，可以告訴我好不好喝嗎？」她也忍不住感嘆，突然覺得星巴克很便宜，「維也納東西還蠻便宜的現在，一球冰淇淋才2歐（約新台幣71元），比印尼還便宜」。

貼文曝光，掀起網友討論，「都比馬卡龍好賺多了」、「這個價位我會買酒」、「我猛一看還以為3xx的意思是卡路里」、「我只能說沒習慣喝手搖真的可以省很多錢」、「厲害的是它開很多年了，從南新莊開到信義區」、「台灣人就真的超有錢」、「這…我還是在家自己冷泡茶好了」、「包裝設計質感跟價錢沒有成正比的感覺欸」、「竹北也有，我也是好奇心花了錢」。

事實上，該間手搖店之前就曾因為價格被網友討論，該手搖飲老闆娘接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，因為飲料用料都很實在，例如布酪蜜奶烏裡面用台灣百分百純蜂蜜，並放入酪梨、布丁，食材成本高且做工繁複，除了食材成本高影響價格，這幾年物價不斷上漲，也反應在定價。

文章經由「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權提供轉載。