便當店半夜進貨「板豆腐裸體放地板」！同行點頭喊正常　指1物更噁

▲板豆腐裸裝放在地板上。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

隨著食安連連出狀況，外食族越來越謹慎，一名網友表示，看到某間便當店，店家鐵門拉下，板豆腐竟然直接「裸體」接放在人行道的地板上，沒有蓋子也沒有包裝，「半夜會有多少蟑螂老鼠爬過？」對此，家裡開麵店的網友指出，菜市場的豆腐都是裸體運送的。引起網友驚呼，「古早味的美味秘訣」。

有網友在PTT發文，「便當店的豆腐放在地上？這是日常嗎？」在Threads看到網友發文，某間便當店門口擺著兩疊裸裝板豆腐，直接放在人行道地板上，旁邊還有塑膠桶子、盆栽等物品，「便當店的豆腐就這樣放在地上？！ 這是認真的嗎？半夜會有多少蟑螂老鼠爬過？」

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貼文底下有網友留言，「不用懷疑，大部分便當店、小吃攤的豆腐都是這樣，台灣人大腸癌第一名不是沒原因的」、「那放豆腐的木板才更精彩，霉（沒）在開玩笑的」、「市場的豬也是半夜放在桌上...然後老鼠蟑螂會過來...」「消毒人員路過，勸你還是忘了此事，不然你真的沒外食可以買了」。

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）



其中，一名家中開麵店網友留言，「菜市場的豆腐都是這樣子直接裸體在卡車上運送到店家唷！我家開麵店也是跟豆腐店家購買豆腐，但我們家的作法是豆腐切完都會過水清洗幾次～（但我們是不會這樣裸體放地上，因為送到的時候都已經開始營業了，頂多放在湯台上），通常豆腐都是新鮮製作完成立馬送到店家，這種都會很快就賣完，不會有什麼再製作成油豆腐跟臭豆腐的疑慮，現在吃臭豆腐油豆腐的人那麼多，根本來不及剩下然後再製作」。

網友對於此場景早已見怪不怪，放豆腐的木板更可怕，「深夜進貨都這樣，白天進貨又靠北違停」、「板豆腐都是這樣放的，你第一次看到齁」、「出廠的時候就這樣擺了」、「正常好嗎，每家都一樣」、「木板都是黴菌，你還在意地板幹嘛」、「半夜進貨就都這樣啊，沒給鑰匙就是只能丟外面，除非有架設籃網」、「豆腐木板才可怕，吸收N年的日月精華，黑了繼續用」、「被你找到美食秘方了」。