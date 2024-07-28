奧運表演模仿《最後的晚餐》爆爭議　美企宣布撤除廣告贊助

▲2024巴黎奧運開幕式表演。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2024巴黎奧運開幕式的其中一個橋段，可見多名變裝皇后現身，似乎是想重現文藝復興時期知名壁畫《最後的晚餐》（The Last Supper）。這一幕讓許多信徒不滿，億萬富豪馬斯克等人表態譴責，美國電信巨頭C Spire也在27日宣布撤銷奧運廣告贊助。

JUST IN: Telecommunications company C Spire has removed all advertising from the Olympics after they mocked Christianity in their opening ceremony.



C Spire is the sixth-largest wireless provider in the United States.



"We were shocked by the mockery of the Last Supper during the… pic.twitter.com/FHnivRD1z1 — Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024

紐約郵報等報導，在巴黎奧運開幕式第8章Festivité的表演橋段中，有18名表演者上台，其中包含3名法國變裝皇后，眾人似乎想要重現達文西名作《最後的晚餐》描繪耶穌與信徒們的一幕。

儘管大會官方並未提及這是在呈現《最後的晚餐》，但依據畫面，舞台上有一名戴著銀色頭飾的女子，這與耶穌基督或上帝的形象有些相似。這一幕隨即引爆爭議，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示這對信徒來說極為不尊重，多個國家的天主教主教先後公開譴責。

美國第6大電信供應商C Spire也在社群平台發文表示，「我們對於巴黎奧運開幕式對《最後的晚餐》的嘲弄感到震驚，C Spire將撤銷奧運廣告贊助」。C Spire並未透露被撤下廣告的形式，以及為參加這次奧運支付多少費用。