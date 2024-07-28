奧運選手村漏水！日選手睡一半「紙板床濕透」　背部疼痛隔天還有比賽

▲日本體操運動員岡慎之助的紙板床因為房間漏水被弄濕。（組圖／翻攝自IG、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運為了環保在選手村內採用紙板床，但其堅固程度與耐用性卻引人懷疑。27日，日本體操運動員岡慎之助（Shinnosuke Oka）就因為房間漏水，紙板床一夕被毀，導致他不得不要求主辦方更換床架，才不至於委屈自己在「水床」上睡一晚。

據路透社報導，在接受採訪時，第一次代表日本出征奧運的岡慎之助靦腆表示，「我在睡覺的時候突然感到自己逐漸下沉，起來查看後才發現原來是床上的紙板倒塌，導致整張床的框架扭曲變形，只好趕快請主辦方為我換一張床。」

這名年僅20歲的選手解釋，他的紙板床之所以會浸濕損毀，是因為房內的洗澡水漏水，「雖然這起意外讓我的背部有點疼痛，但這不足以影響我在隔天比賽中的表現或其他事情。儘管如此，我想我可能不會再繼續使用這張床」。

東京在2020奧運會上，出於可持續性考量，首次採用了紙板床，而這也是2024年巴黎奧運會的中心主題之一。報導稱，這些紙板床是由日本品牌Airweave使用與漁網相同的材質所製，不僅確保舒適，還符合奧運會的環保理念。奧運會結束後，巴黎奧運會計劃將選手村的所有床品捐贈給法國軍隊、巴黎歌劇院芭蕾舞學校，以及其他當地組織。