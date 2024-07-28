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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雨水變口水！高雄議長不忍了　深夜發文喊話：凱米不會打敗高雄

▲康裕成在臉書發文，同時po上自己跟市長到三民區關心民眾照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲康裕成在臉書發文，為高雄鄉親打氣加油 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

凱米颱風的雨量造成高雄市淹水，不過颱風已經遠離，口水戰正要開始！這讓高雄市議長康裕成深夜有感，在臉書發文表示「超越莫拉克的雨量不會打敗高雄」，加油！高雄人，為自己的鄉親打氣鼓勵。

康裕成在凱米颱風侵襲高雄的時候，一傳出有災情，不但到處前往勘災，就在災後復原時，也沒少了她的身影，尤其是看到三民區的大樓地下室被水淹滿，更是積極協調台電、抽水機具，就是要幫助住戶趕緊恢復家園，而就在28日凌晨，知道三民區大樓都已經全部復電，非常有感觸的在臉書發文。

她說：「高雄歷經近年來最大的風災，凱米颱風。超大的雨量就降在高雄，造成高雄人的苦！但是高雄市民們，沒有在怕！迅速恢復家園，又繼續勇敢的往前走！勇敢的高雄人，我的鄉親。勇敢的你們，總是在歷經天災之後，快速的回復家園，仿若一切都沒有發生過，又繼續的往前進！這次也不例外，到處勘災的我，看著鄉親努力清理家園，讓自己的家園回到正軌，我除了心疼以外，更是感佩咱勇敢的高雄鄉親，也以身為高雄人為傲」。

話鋒一轉，她強調「外界的口水並不會淹沒我們！因為超越莫拉克的雨量也沒有打倒我們，明天…太陽出來了！我們還能夠繼續一起向前走，高雄人的純樸與熱情，高雄人的樂天知命，高雄人的韌性」！同時她也不忘感謝陳其邁市長、其他議員以及高雄立委們在歷經這場風災時，都跟大家站在一起守護家園，她也說：「也因為 #天災考驗，讓我們看到高雄建設要加油的地方，議會會支持市府一起建設高雄，老天爺帶來的天災讓我們看到不足，但也是讓我們能做得更好」！
 

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