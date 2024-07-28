日系情色護士服吸客！高雄老司機趕颱風前登門　完事卻傻眼了

記者吳奕靖／高雄報導

凱米颱風來襲的前一天，2名男子前往高雄市知名情色「土地公」大樓的SPA會館消費，這家會館宣傳主打穿著都是日系護士服，讓不少老司機都慕名前往，而這次一名尋芳客才剛完事，衣服才穿到一半，就被員警開門查獲，當場傻眼。

▲這家SPA會館主打「日系情色護士服」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在凱米來襲的前一天，也就是23日下午15時30分！因為警方有線報，所以就拿著法院核發的搜索票到七賢路知名情色「土地公大樓」裡頭的一家SPA會館搜索，當場查獲33歲李姓女負責人，現場女服務生2人，分別是31歲的陳女以及51歲的徐女、以及男客2人，5人全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

▲尋芳客急著在颱風來襲之前洩慾火，才剛結束就遇上警察來抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲尋芳客急著在颱風來襲之前洩慾火被抓之後，相當懊悔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



經了解，該場所負責人李女以通訊軟體聯繫媒介女服務人員，以每次新台幣1600元代價，與不特定人從事半套性交易，並從中獲取800元媒介費，同時在通訊軟體打廣告，而且就主打了「日系情色護士服」，全案於偵訊後，李女依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。



