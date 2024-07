誓重回「槍案發生地」辦造勢　川普高喊：戰鬥！戰鬥！戰鬥！

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統、共和黨參選人川普( Donald Trump)在造勢活動遭槍擊受傷後,他26日誓言,要回到槍案發生的賓州再辦一次造勢活動。

根據NBC報導,川普26日在社群平台Truth Social發文表示,「我將回到賓州的巴特勒(Butler),參加一場盛大而美麗的造勢活動,向我們敬愛的消防英雄康沛拉托爾(Corey Comperatore)和那些兩周前受傷的勇敢愛國者靈魂致敬,這將是多棒的一天,戰鬥!戰鬥!戰鬥!敬請關注後續詳情。」

