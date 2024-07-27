誓重回「槍案發生地」辦造勢　川普高喊：戰鬥！戰鬥！戰鬥！

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨參選人川普（ Donald Trump）在造勢活動遭槍擊受傷後，他26日誓言，要回到槍案發生的賓州再辦一次造勢活動。

根據NBC報導，川普26日在社群平台Truth Social發文表示，「我將回到賓州的巴特勒（Butler），參加一場盛大而美麗的造勢活動，向我們敬愛的消防英雄康沛拉托爾（Corey Comperatore）和那些兩周前受傷的勇敢愛國者靈魂致敬，這將是多棒的一天，戰鬥！戰鬥！戰鬥！敬請關注後續詳情。」

I WILL BE GOING BACK TO BUTLER, PENNSYLVANIA, FOR A BIG AND BEAUTIFUL RALLY, HONORING THE SOUL OF OUR BELOVED FIREFIGHTING HERO, COREY, AND THOSE BRAVE PATRIOTS INJURED TWO WEEKS AGO. WHAT A DAY IT WILL BE — FIGHT, FIGHT, FIGHT! STAY TUNED FOR DETAILS.@realDonaldTrump Donald… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 26, 2024

川普沒有具體說明造勢活動會在何時舉行，而川普競選團隊的消息人士指出，受到槍擊案的影響，這次的造勢活動計畫在室內舉辦。

先前特勤局（Secret Service）曾建議川普的競選團隊，停止在戶外舉行集會活動。

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