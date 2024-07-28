以色列空襲學校　加薩衛生部：至少30死逾百傷

▲加薩中部迪爾巴拉市（Deir Al-Balah）一所學校遭以色列空襲，死傷超過百人。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」治下的加薩走廊衛生部表示，以色列空襲加薩中部一所學校，導致至少30名巴勒斯坦人喪命，以軍則稱重創哈瑪斯一處指揮中心。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部與哈瑪斯（Hamas）當局媒體辦公室公布以軍襲擊迪爾巴拉市（Deir Al-Balah）一間學校所造成的死亡人數，並指另有超過百人受傷。迪爾巴拉市是聚集最多流離失所的巴勒斯坦家庭的地區之一。

以色列軍方透過聲明表示，以軍鎖定的是「位於加薩中部卡蒂賈（Khadija）學校校園裡的哈瑪斯指揮暨控制中心」。

聲明還說，這所學校被用於攻擊以色列部隊及藏匿武器，而且以方發動攻擊前曾向平民示警。

數輛救護車迅速將受傷的巴勒斯坦人送至迪爾巴拉市的艾格撒醫院（Al-Aqsa Hospital），一些衣服血跡斑斑的傷患則是徒步走到醫院。

根據加薩衛生當局統計，不分是否為戰鬥人員，自去年10月7日以哈戰爭爆發至今，加薩走廊已有超過3萬9000名巴勒斯坦人因以色列襲擊喪命。

以色列官員則估算，哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）等激進團體約有1萬4000名戰士被殺或遭到俘虜。剛開戰時，他們估計這些團體有超過2萬5000名作戰人員。