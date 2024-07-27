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快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上

▲▼屏東縣最新消息快訊圖。

記者閔文昱／綜合報導

台灣南部海域27日晚間7點21分發生有感地震，屏東預估震度3級以上，詳細內容有待氣象署進一步測繪報告。

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