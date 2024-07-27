快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上 記者閔文昱／綜合報導 台灣南部海域27日晚間7點21分發生有感地震，屏東預估震度3級以上，詳細內容有待氣象署進一步測繪報告。 [廣告]請繼續往下閱讀... ●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ► ●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少► ► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛ ET快訊 花蓮女兒牆墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建 菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途 19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」 最大震度3級 新莊大火清查無人傷亡 事隔12天卻發現男性焦屍 快訊／高雄4區明停班停課！ 快訊／楊勇緯奪牌最大危機！敗部戰對日本宿敵永山龍樹 歐陽靖目睹「颱風陰陽海」 連六屆奪冠！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌 快訊／悍將大巨蛋主場吸2萬1千名觀眾 刷新隊史紀錄 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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