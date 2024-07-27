賴清德道歉了！淹水的痛苦「比死還難過」　認：縣市淹水是中央問題

▲總統賴清德27日赴屏東勘災慰問災民，縣長周春米、立委莊瑞雄、鍾佳濱、徐富癸隨行。（圖／總統府提供，下同）

文／中央社

總統賴清德今天在屏東縣視察颱風凱米災情時表示，「每一個縣市淹水，都是中央的問題」，用這樣的心情面對颱風，應團結合作，淹水不分黨派，大家團結合作解決問題最重要。

賴總統上午在曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安及屏東縣長周春米等陪同下，視察南州鄉等地表示，南台灣近10到20年都有在治水，但這次颱風非常嚴重，雨量超過原先設定保護標準，區域排水系統無力一時間排掉。

賴總統說，屏東災情相當嚴重，中央政府全力支持周春米提出的12項治水計畫。 賴總統在東港鎮大潭對鄉親喊話「這次颱風大家很辛苦吧？家裡有淹水嗎？」，並對鄉親說「抱歉」。有淹過水才知淹水的痛苦，房屋被淹、整屋泥巴，東西壞光、不能睡，「比死還難過」。

賴總統說，高雄市、屏東災情最嚴重，過去南台灣基礎建設不夠，近20年已有改變，政府會逐步做好南台灣治水、交通等基礎建設，讓南台灣民眾未來生活環境更好。這兩天中央到處勘災，周春米報告大潭排水工程，首期工程已開始做，第2期也設計好。

周春米表示，潘孟安擔任屏東縣長任內，民國108年南州就做好滯洪池、還有箱涵，仍不敵颱風凱米。這次提治水改善計畫，相信賴總統會在相關預算支持，希望中央將土地價款、核定函先給地方施作。

屏東縣政府水利處副處長林煥文說，南州萬華村25日下午淹水達最高點約37公分，今天上午才退，地勢東高西低、北高南低，原先雖有滯洪池及12台抽水機，仍不及抽排水。林煥文說，未來整治工程會拓寬原本7公尺寬牛埔溪渠道，未來會達18公尺，能在洪水漫流到農田前有效阻隔東邊的水，讓水順著既有渠道流到下游，就能有效改善萬華村淹水情形。工程預估要新台幣2.7億元，包括用地處理，整治長度近1.2公里，包含左右岸加起來就近2.4公里。

▼總統賴清德赴屏東勘災，視察農損情形。（圖／總統府提供）