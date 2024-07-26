快訊／留守阿里山搶修！林鐵班長完成任務　返家途中被落石砸中亡

▲嘉義阿里山林鐵維修員下山途中遭落石砸中。（圖／民眾提供，下同）



記者蔡佩旻、翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義阿里山林鐵一名何姓火車維修員(58歲)26日上山完成林鐵維修任務，開車下山返家行經台18線69.6K處時，遭巨大落石擊中，警消獲報到場緊急將受困變形車內的何男救出，惟已無呼吸心跳，由於雨勢很大加上路程遙遠，稍早已在送醫途中死亡。

林鐵處表示，58歲何姓員工在阿里山車庫擔任維修班長，平時工作認真、非常專業，凱米颱風林鐵停駛期間仍留守現場，上午完成維修任務後，下午有事而請假，欲駕車下山返家，未料途中不幸遭落石擊中，本處已經派員全力協助後續相關事宜。

警方表示，今接獲阿里山工務段搶修人員通知，於台18線69.6公里處有一輛自小客車遭落石擊中，翻覆至邊坡，遂立即派員前往查看，到場後發現該車駕駛受困於車輛及落石夾縫處，遂立即通知消防人員攜帶破壞器材到現場搶救，將駕駛何姓男子救出時已無生命跡象，緊急送往聖馬爾定醫院搶救，但因路程遙遠，稍早已在送醫途中死亡。

竹崎分局表示，因凱米颱風侵襲大雨不斷，山區土石飽含水分容易出現崩塌落石，呼籲民眾近日非必要儘量避免前往山區活動，若天侯狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全的路線，以免發生危險。