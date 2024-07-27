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旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

▲桃勤行李作業延誤，華航主管下跪道歉。（影片／旅客黃泰錡授權）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風大亂空中交通，華航CI-153班機原訂25日下午飛抵桃園機場，因颱風延誤至26日凌晨2時抵達，未料旅客苦等超過2個半小時仍等不到行李，情緒激動並要求賠償，一名華航督導主管一度下跪鞠躬致歉，該起事件主要是負責行李運送的桃勤人力不足，導致旅客等候多時，桃勤公司也致歉並將檢討SOP。

華航一班CI-153班機原訂25日下午飛抵桃園機場，因凱米颱風影響，導致延遲至昨(26日)凌晨2點抵達，未料旅客下機後卻等不到行李，苦等將近2個半小時後氣炸，上百人集體抗議。

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有旅客在臉書發文指，「飛機到了，行李沒人搬，等行李從2:00等到4:30，裡面暴動了。完全不處理、不說明。讓乘客乾等，2個小時受不了，一問說桃勤下班了，那為什麼後到的班機怎麼都順利領到行李？最後說要等到5:00桃勤人員上班。然後，華航主任跪下來，很訝異這樣的危機處理！」

據轉述，因旅客等不到行李後要求華航說明並賠償，華航督導告知「公司規定就是這樣、沒有賠償」，讓旅客氣炸，怒氣沖沖衝上前，該名華航督導當場下跪並鞠躬道歉。旅客則在一旁喊「不要跪，要賠償，等3個小時了。」

不僅華航航班旅客等不到行李，台灣虎航昨凌晨航班也發生類似情況，旅客自凌晨1時40分下機，等到凌晨4點都還沒拿到行李，旅客詢問航空公司才發現行李還在飛機上，桃勤人力不足，找不到桃勤主管。

對此，桃勤公司表示，有關7月26日凌晨於桃園國際機場陸續接獲旅客等待行李多時之異常情況，經查證，係受凱米颱風遠離後影響航班頻繁異動，各航班機於25日午間起陸續離場又於26日凌晨密集抵達。經統計26日凌晨1-3點，桃勤提供服務之進場客機即達22架次，較上周五(19)日同時段超出近一倍。
 
桃勤公司指出，桃勤雖已就颱風影響航班動態提前部署作業人力並安排現場人員加班完成作業；惟因夜間天候不佳影響作業速度且同時段航班實過於密集抵達，瞬時作業量大增，人力派遣有其限度，致行李運送作業延誤，受影響較大航班約有8班。對此行李異常事件造成旅客久候及航空公司不便，桃勤公司深表歉意，後續將檢討改進特殊天候之人力調配並依SOP及時妥適處理。

華航則表示，華航感謝所有一線同仁堅守崗位，即使颱風影響造成部分航機及行李延誤抵達，仍竭力服務旅客，也盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，未能滿足所有旅客的需求，尚祈見諒。

▲▼桃勤行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

▲桃勤行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

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