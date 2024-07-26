進口動物用禁藥10年海削1800萬　生技公司負責人起訴

▲桃園市某生技公司蔡姓負責人涉嫌自中國進口動物用禁藥「雌酯二醇」，再分裝小包裝出售下游廠商，遭桃檢起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某生技公司前蔡姓負責人，明知未獲農委會核發許可證，涉嫌自2008年到2017年間，在美國設立分公司後，從大陸進口「雌酯二醇」動物用禁藥後，分裝小包裝再出售給下游廠商或水產業者，以此方式銷售額逾1800萬元，桃園地檢署調查偵結，將蔡姓負責人與生技公司依違反動物用藥品管理法案提起公訴。

檢警調查，60歲的蔡姓男子涉嫌自2008年到2017年間，明知未獲得行政院農委會核可，透過在美國德拉瓦州設立公司，向中國進口「雌酯二醇」報關進口至台灣，再由其經營之桃園某生技公司，將3公斤裝「雌酯二醇」，委由不知情生技公司員工分裝成100公克小包裝，再出售給下游廠商或水產養殖業者，廠商再以支票匯入生技公司帳戶，其銷售總額逾1800萬元。

檢方查出，「雌酯二醇」是雌激素藥物，主要用於人類或高等動物，將藥物注射至動物肌肉中2到3次，用於刺激動物發情等用，蔡男明知該類藥品須經過農委會檢驗登記，經核准後才發給許可證才能輸入，否則將被列為動物用禁藥，蔡男仍違法進口販售，後經調查局桃園市調查處查獲移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依違反動物用藥品管理法將生技公司與前負責人蔡姓男子起訴。