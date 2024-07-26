直擊！新佳陽部落成孤島　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資

記者李陳信得／台中報導

凱米颱風造成大梨山地區聯外道路中斷成為孤島，新佳陽部落也因77K靈甫橋大片土石滑落，導致120人受困有斷糧危機，今(26)日下午4時許，谷關工務段配合員警、警義消、民眾，集結救援物資後，因為持續下雨導致土石不斷滑落，改用機具及人力方式搬運，終於順利將民生物資送到受困居民手中。

▲▼梨山里長賴勝功聯手警義消及熱心民眾，越過土石流，順利將物資送進新佳陽部落。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

今日上午11時，消防局梨山分隊長前往里辦公室，與賴盛功里長討論新佳陽部落物資運補事宜，由於車輛無法通行，僅能透過人力搬運方式通過困難地形，再由該部落派車來領取發放，預計16時於里辦公室集結完畢，並依屆時現場狀況出發前往運補物資。但天公不做美，山區持續降雨工務段人員搶修77K靈甫橋也因土石持續滑落很難清除，下午四點監工站與梨山鄉親集結物資以機具、人力方式搬運越過土石流區，終於順利將救援物資送往新佳陽部落。

谷關工務段段長張裕閔表示，由於颱風過境仍持續降雨，本段今（26）日冒雨持續搶通，台8線77靈甫橋路段中午處理到人可以通行的程度，隨即戒護台電人員前往德基端復電。目前狀況研判今天無法完成排除，中午的時候處理到人員可以行走的程度，戒護台電人員前往德基端復電。由於降雨不斷，邊坡持續坦滑，工務段明天將持續清理，期能儘早搶通道路。