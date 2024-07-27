奧運選手村「生肉」直接端上桌！　英國隊怒了自聘廚師

▲巴黎奧運選手村餐廳。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2024年巴黎奧運26日正式展開，今年總計有超過1.4萬名運動員入住選手村，更標榜本屆奧運是由米其林星級廚師備餐，但才入住沒幾天就傳出問題，就是餐點數量嚴重不足，不僅時常吃不到雞蛋、雞肉外，還有選手曾拿到生肉，就連對飲食一向不講究的英國隊，都決定額外多聘請一位廚師替選手備餐。

英國奧委會（British Olympic Association）首席執行官安森（Andy Anson）向《泰晤士報》表示，巴黎選手村的餐點完全不夠，需要大幅度的改善，尤其部分英國選手已經選擇到英國隊另外的訓練中心吃飽後，再打包餐點回選手村。

▲巴黎奧運選手村。（圖／路透）



安森說，食物是目前巴黎奧運最大的問題，這讓英國官方不得不額外聘請一名廚師替選手備餐，「某些食物如雞蛋、雞肉、碳水化合物的供應量完全不足，食物品質也差強人意，有些運動員甚至吃到生肉。」

據了解，巴黎奧運選手村的餐廳是目前世界上最大的餐廳之一，擁有3200個座位，在整個奧運會期間將24小時開放，預計提供500多種不同的餐點。本屆奧運會為了減少碳足跡，所以提供更多素食選項，大約有50％的熱菜是素食，但這實際上並不符合運動員需求。