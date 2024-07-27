花蓮鐵路積極搶通中　卓榮泰致歉：欠東部安全回家的路很多次了

▲行政院長卓榮泰視察「凱米颱風台鐵和仁至崇德間路段災損情形」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

凱米颱風造成花蓮交通受阻，行政院長卓榮泰27日分別前往台9線164.2K邊坡災點附近及台鐵崇德車站視察。卓榮泰表示，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，「我們欠東部安全回家的路很多次了」，請相關工程同仁以安全為上，依據預定時程積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點。

卓榮泰今抵達台9線164.2K邊坡災點附近後，首先聽取交通部公路局東區養護工程分局林文雄分局長簡報說明災情現況及搶通情形，並於致詞時表示，從簡報資料可知，目前台9線沿線及中橫公路台8線天祥至太魯閣路段有多處坍塌，他剛才一路驅車過來，看到許多工程同仁在現場清理路樹、落石，警察同仁協助交通管制，由於部分地區仍有短陣雨，請所有工作同仁務必提高警覺，以安全為第一要務。

卓榮泰說，非常抱歉，本來是規劃昨天搭火車來，因為颱風的關係，「部長、董事長、委員，這條東部安全回家的路，我們欠花蓮的鄉親很多次了，但現在你們欠我一次，我們要趕快補起來」。

卓榮泰說，補起來之後，擇定最適當的時間，「我還是要來到花蓮，告訴鄉親我們會提供一條安全回家的路給大家選擇」，所以這次盡快補起來，欠花蓮鄉親這麼多次，未來整條線再來做一個新的想法，如何能夠有一條安全的鐵道、公路，「我們要做全面考慮，這部分我們再次拜託花蓮鄉親諒解」。

卓榮泰表示，他已於25日致電聯繫花蓮縣徐榛蔚縣長，瞭解花蓮救災急需協助事項，徐縣長則提出希望中央能夠積極協助搶通當鐵路、公路、恢復電力等需求。卓榮泰也特別感謝縣府同仁及花蓮縣秀林鄉王玫瑰鄉長在第一線協助防救災的努力與辛苦。

卓榮泰強調，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，但面對地震與風災接踵而來，破壞東部運輸系統，政府應澈底思考如何強化交通運輸韌性，以因應極端氣候的挑戰。

為協助花蓮鄉親交通運輸需求，卓榮泰也表示，交通部已緊急調度新台馬輪投入海路疏運，請相關工程同仁依據預定時程積極搶通台30線坍方路段及鐵路，讓花蓮鄉親有一條平安回家的道路。

卓榮泰指出，政府已啟動各項災害救助事項，包括全台家戶如淹水深度超過50公分以上，除地方政府原有補助外，中央會再加碼補助每戶2萬元；至於中低收入戶部分，中央也會加碼補助。

此外，針對農損救助部分，政府已拍板決定提供農業天然災害低利貸款半年免息，要讓農民朋友安心。卓院長強調，政府會秉持「從寬、從速、從簡」原則認定農損災害，並籌措相關經費與財源，讓所有農業救助金迅速到位。