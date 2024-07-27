憂凱米過境原水濁度飆升　桃市環保局加強淨水場水質檢測

▲凱米颱風逐漸遠離，桃園市環保局稽查人員到平鎮淨水廠檢測原水濁度與水質。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

凱米颱風帶來強風豪雨，桃園市環保局憂心原水源濁度恐飆升，為確保市民飲用水安全，昨（26）日颱風過境後，立即查核供應桃園市飲用水6處自來水淨水廠，今（27）日報告出爐，經檢測原水濁度與餘氯等數值均符合標準，水質穩定確認可以正常使用。

環保局昨天查核轄區6座淨水廠9處供水端濁度，結果顯示包括復興淨水廠清水濁度為0.47NTU、大溪淨水廠清水濁度為0.17NTU、大湳1期淨水廠清水濁度為0.13NTU、大湳2期淨水廠清水濁度為0.16NTU、大湳3期淨水廠清水濁度為0.13NTU、石門淨水廠清水濁度為0.19NTU、龍潭淨水廠清水濁度0.20 NTU、平鎮1期淨水廠清水濁度為0.15NTU、平鎮2期淨水廠清水濁度為0.27NTU，以上9處淨水廠水質均符合飲用水水質標準（2NTU），另PH值（酸鹼值）及餘氯亦皆符合標準，環保局將定期進行採樣，為市民飲用水安全把關。

▲凱米颱風離境，桃園市環保局稽查人員到轄區內淨水廠檢測原水濁度與水質。（圖／桃園市環保局提供）

環保局長陳世偉指出，颱風期間易造成水源濁度升高，導致自來水處理所需之消毒劑量較平常高，建議飲水要煮沸後再飲用。若擔心水中有味道，可於煮沸後掀蓋續煮3至5分鐘，讓水中消毒味道消散；若發現自來水有水黃現象時，可準備大容器加蓋蓄水靜置沉澱，取上層清澈水使用。另外，民眾若是自行引用山泉水、井水，務必要煮沸後再飲用，家中蓄水池若有淹水情形，應先抽乾蓄水池，洗刷潔淨消毒後，才可繼續蓄水使用，以確保飲用水安全。

環保局強調，家中使用非自來水飲用民眾，環保局將提供服務，市民可至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，環保局接到市民申請，會派專業檢測公司到府上採集水樣檢驗，讓市民能安心使用自家井水或山泉水，相關申請資訊均公佈在桃園市政府環保局網站之民眾服務站，有需求市民可以多加利用。