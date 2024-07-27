凱米來襲！穿過泥流送偏鄉童出國比賽　領隊曝艱辛：差點哭出來

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

凱米颱風過境各地陸續傳出災情，適逢南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團、水里鄉民和國中濁岸合唱團的學生們正要到新加坡參加合唱比賽，家長們不畏艱辛，翻山越嶺繞開所有災情路段，多花3小時交通，把孩子送到日月潭伊達邵集合，再順利趕往桃園趕上飛機。路途之艱辛，不僅校長、遊覽車公司老闆在抵達後非常激動，連旅行社領隊都差點哭出來。

▲水里鄉民和國中濁岸合唱團在桃園機場快閃表演。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

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凱米颱風襲捲台灣，多處交通受阻，為了讓南投信義鄉希娜巴嵐國小合唱團、水里鄉民和國中濁岸合唱團的學生們，在27日凌晨12時5分搭上飛機，順利參加2024新加坡第八屆國際合唱節競賽，居住在部落的家長師生們，必須儘量避開危險路段，克服困難繞道產業道路，先翻山越嶺把孩子送到日月潭伊達邵集合，再出發前往桃園機場，而這一花費的時間就得多花3小時，讓這趟新加坡國際賽倍感艱辛。

▼受颱風影響，台16線路況仍相當差。（圖／記者高堂堯翻攝）

民和國中校長蔡秋菊表示，25日民和村往水里鄉方向的台16線路段於下午坍方，到了晚上7、8點都無法修復，校方協調教育請鄉公所漏夜搶修，讓孩子們能到民和國中集合。不料26日雙龍部落聯外主要道路也淘空，部落有12個師生無法下到民和國中來集合，僅能協調四輪傳動車輛的家長，開車冒險越過滾滾黃水和泥流，將師生們陸續送去集合，直到中午12點多才全員抵達。

蔡秋菊說，接著所有行李跟師生們還要改搭3台中型巴士，經投97號道路到日月潭伊達紹，再轉往埔里鎮走國道6號到東草屯國道六休息站，再轉乘大型巴士，於晚間終於抵達桃園中正機場；眾人抵達伊達邵時，旅行社、校長、遊覽車公司老闆都非常激動，因為終於能把孩子們送出部落去比賽，旅行社領隊形容自己都要哭出來了。

民和國中濁岸合唱團在出發前夕，特地於桃園國際機場第一航廈進行快閃演出，布農美聲悠揚於桃園國際機場，吸引許多旅客的目光，現場並受到旅客們給予孩子鼓勵與祝福。

此趟新加坡國際賽二校師生出團人數共計79人，師生皆感謝這一路走來，受到支持偏鄉教育的企業或單位及個人捐助，獲贈45個行李箱、150件團體服T恤等物資，讓許多第一次出國的布農孩子順利成行比賽。