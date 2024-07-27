發票中200元「再看一次變500元」　原因驚呆！全場喊：天選之人

▲一張發票同時對中六獎與雲端獎，但獎金只能擇一。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只有我現在才知道嗎？」一名妹子透露，發票APP顯示中2張發票，獎金都為200元，後來雲端獎也顯示中獎，但原PO越想越不對勁，因為其中一張從200元變成500元，上網一查才發現同時中了六獎與雲端獎，但獎金只能擇一領取，讓原PO崩潰不已。文章引發網友驚呼，「原來可以兩種都中，你也算是天選之人了！」

一位網友在Dcard表示，25日財政部發票獎號出爐後，她興奮打開APP查看，幸運中了兩張200元的獎金，於是原PO盼著再中雲端獎，「結果第二次打開的時候，我其中一張200元的發票居然中了雲端獎。」

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原PO以為中了三個獎，並爽喊「很開心！」但事後越想越不對勁，因為只有跳出200元與500元的獎項，上網一查規則，「才發現兩個都中只能擇一！」

財政部官網也顯示，該張發票同時對中113年5至6月雲端專屬500元，以及統一發票六獎，中獎者以領取1個獎金為限。這讓原PO傻眼又崩潰，「只有我現在才知道嗎？」

底下網友紛紛安慰，「有中就不錯了啊，想想有多少人沒中過發票」、「往好處想，200元變500元，多賺300元耶」、「分享好運，連續4期中獎了」、「150張發票什麼都沒中，這樣有安慰到你了嗎」、「看完原PO文，馬上打開對獎哇嗚」、「當然是二擇一啊，就想政府補助學費一樣，不可能補了17500元，又可以補軍公教等等之類的補助啊，一定是選高金額的」、「我一直以為中了就不會再中雲端獎了，原來可以兩種都中，你也算是天選之人了」。

▼113年5、6月統一發票完整中獎號碼。（製圖／社群中心）