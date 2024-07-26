快訊／萊爾富開出2張百萬發票！買鮮食飲品就中獎　門市一次看

▲萊爾富開出中獎發票。（資料照／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

財政部已在25日開出113年5-6月發票中獎號碼，而萊爾富便利商店也在今（26）日公布，2組雲端發票專屬獎100萬元，分別花95元、133元，就成為百萬幸運得主。

萊爾富這期開出「雲端發票專屬獎100萬元」發票2組，一人在高雄市鳳山區的鳳山南訓店，購買95元的鮮食與飲品；另一人則在新北市三重區的北縣天龍店購買133元的飲品，就幸運中了100萬元的獎金。

▼民國113年5月-6月發票中獎號碼。（製圖／社群中心）