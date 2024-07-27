男友發票對中1000元！她期待吃好料「問完卻錯愕了」　大票搖頭

▲男友發票對中1000元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

財政部已在25日開出113年5、6月發票的中獎號碼，日前就有網友發文表示，男友對發票時，發現自己幸運中了1000元，然而當她詢問對方隔天要吃什麼時，得到的答案卻令她錯愕。貼文曝光後，大票網友直搖頭。

女網友25日在Dcard上，以「男友發票中1000只願意帶我去吃爭鮮」為標題發文，提到兩人在對發票時，她一張都沒有中，至於男友則開心的跳舞，炫耀自己中了1000元。

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得知男友中獎後，原PO便詢問對方隔天要吃什麼？結果男友就回答「爭鮮」。原PO聽到男友的答案後，滿頭問號，事後更不禁直呼，她是不是該放生男友了？

▲113年5、6月統一發票完整中獎號碼。（製圖／社群中心）

貼文曝光後，底下網友紛紛搖頭，「拜託快點分，你不是很想分手？快點啊」、「請問他中獎是為什麼要吃別的，然後為什麼要請你吃」、「分手，放過他吧」、「中獎又不是你的發票，跟你有什麼關係？有請吃飯已經很好了好嗎？不要把這個當應該的欸」、「你是不是那種同事發獎金，就會要人家請客的同事」、「這個就跟尾牙中獎被逼請客一樣，而且才1000元」。

該篇文章雖引起熱烈討論，但也有網友質疑真實性，「你這個已經無腦到我不知道你在反串還是認真的了」。