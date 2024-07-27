車墜蘇花50米山谷4女獲救　竟是趁保全上廁所「開柵門硬闖」

▲4名女子開車闖路蘇花公路預警封閉路段墜谷受傷。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

凱米颱風侵台宜蘭大雨不斷，南澳鄉台9線116.8K處昨（26日）晚間驚傳轎車墜落山谷，車內4名女性受困50公尺深邊坡底，消防人員獲報到場，發現4名傷者意識清楚，將他們送往醫院治療。據了解，該路段當時是預警封閉時段，4人竟趁保全上廁所時，擅自打開管制柵門闖入，結果不慎墜入山谷，詳細情形仍待進一步釐清。

宜蘭縣消防局26日晚間8點40分接獲民眾通報，指稱在南澳鄉台9線116.8K處目擊有轎車墜落邊坡，立刻出動各式救援車15輛、消防員21人前往處理。

消防人員趕到後，發現轎車墜落在50公尺深的邊坡底，車內總共有4名女子受困谷底，立刻架設繩索進行吊掛救援，陸續救起4名54歲到66歲的女性傷者，皆意識清楚，後續送往醫院治療。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，台9線蘇花公路東澳至南澳路段26日夜間進行預警封閉，該車趁保全上廁所，擅自打開管制柵門闖入，並在台9線116k+800處繞過設置護欄的工程車後，墜落邊坡受困，經工程人員發現立即通知警消單位前往救援，直到晚間11點56分才救援脫困並送醫檢查。也呼籲民眾勿擅闖，並已於管制哨增派一名保全，避免再發生類似事件。

公路局指出，針對民眾擅闖管制路段一事，將與警方進一步調查瞭解後，依相關罰則規定辦理，根據災害防救法第30條第1項第3款規定，指定道路區間，限制或禁止車輛之通行，違反者處5萬元以上25萬元以下罰緩。