扶快掉的手機！女高中生「撞死違規男騎士」　法院判賠256萬

▲鄭女騎電動自行車低頭扶手機，不慎碰撞紅燈右轉的機車，她遭家屬提告，法官判賠256萬。（圖／翻攝判決書）

文／CTWANT

高雄鳳山區2022年8月中發生一起死亡車禍，鄭姓女高中生騎電動自行車，因低頭扶置物箱快掉出來的手機，未注意車況，不慎撞上同向正要違規紅燈右轉的67歲孔姓男騎士，造成他重傷不治，事後孔男家屬向女高中生和她父親提告求償，後續法官判父女應連帶賠償256萬元，可上訴。

判決書指出，2022年8月25日上午10點40分，鄭姓女高中生騎電動自行車，行經鳳山區文龍東路和八德路口時，她低頭扶住前方置物箱快要掉出的手機， 當時交通號誌燈號轉為紅燈，同向的孔姓男騎士準備違規紅燈右轉，因而從鄭女左邊切過，未料她沒注意車前狀況，不慎撞到他機車右後方，害他摔車受傷。

孔男因腦幹衰竭、顱底骨折及心肺衰竭，送醫搶救到隔天仍不治身亡，其家屬認為鄭女有錯，隨即向她及其父提告，求償438萬餘元，經鳳山簡易庭審理，鄭女稱是孔男準備違規紅燈右轉，才從汽車道駛入機車道與她碰撞，是他侵害路權，她並無過錯，鄭女還稱僅該負10%責任，無須付太多家屬的高額求償。

法院表示，法官經審酌相關事證，認定肇因是孔男違規紅燈右轉釀禍，要自負百分之70的責任，法官再依據孔男家屬受侵害程度，計算出鄭女和其父應連帶賠償256萬餘元，可上訴。

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