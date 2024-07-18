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不滿被歐盟列為「守門人」！TikTok母公司字節跳動提告敗訴

▲▼TIKTOK。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲TikTok被歐盟列為守門人，提告敗訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

歐盟依據指標性法規，將短影音平台TikTok母公司字節跳動指定為「守門人」，字節跳動就此提起訴訟，今天敗訴。這對試圖遏制大型科技公司的反壟斷監管機構來說是一大鼓舞。

路透社報導，根據歐洲聯盟的「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA），「守門人」（gatekeeper）必須使旗下通訊應用程式能與競爭對手互通，讓用戶決定在裝置上預先安裝哪些應用程式，且不得偏袒自家服務。

字節跳動（ByteDance）主張，將其指定為守門人可能會危害數位市場法的目標，因為這將保護在市場上占據主導地位的公司，免受TikTok等地位不穩固的新競爭者影響。

▲▼觀看TikTok，就像在吸食快克古柯鹼。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲TikTok被歐盟列為守門人，提告敗訴。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

法新社報導，TikTok堅稱它是數位領域內「最有力的挑戰者」，但法院駁回這項主張。

法院透過聲明表示：「TikTok成功地讓用戶數量非常迅速地以指數成長，在短時間內達到臉書（Facebook）及Instagram一半規模，且互動率非常高，尤其是在TikTok花費比其他社群網路更多時間的年輕用戶之間。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）根據數位市場法指定6個面臨限制的「守門人」，包括谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書母公司Meta、微軟（Microsoft），和字節跳動。其中字節跳動是唯一非美國企業。

根據數位市場法規定，每月活躍用戶超過4500萬、市值達到750億歐元或年營收達75億歐元的企業應被視為守門人企業。

 
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